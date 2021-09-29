https://ria.ru/20210929/serdtse-1752174689.html

Привычки, которые губят наше сердце

Привычки, которые губят наше сердце - РИА Новости, 29.09.2021

Привычки, которые губят наше сердце

Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире, ежегодно они убивают 17,5 РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:20

2021-09-29T08:20

2021-09-29T10:18

инфографика

воз

американская кардиологическая ассоциация

алкоголь

сердце

курение

здоровье

сахар

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Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире, ежегодно они убивают 17,5 миллиона человек. И в ближайшее время ситуация не изменится, предполагают специалисты. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины старше 35 лет. Конечно, генетическую предрасположенность полностью исключать нельзя, но гораздо больше на сердце и сосуды влияет наш образ жизни. Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали привычки, которые рано или поздно могут привести на стол кардиохирурга. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие привычки губят сердце.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Привычки, которые губят наше сердце 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире, ежегодно они убивают 17,5 миллиона человек. И в ближайшее время ситуация не изменится, предполагают специалисты. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины от 35 лет. Конечно, генетическую предрасположенность полностью исключать нельзя, но гораздо больше на сердце и сосуды влияет наш образ жизни. Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали привычки, которые рано или поздно могут привести на стол кардиохирурга. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие привычки губят сердце. 2021-09-29T08:20 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, американская кардиологическая ассоциация, алкоголь, сердце, курение, здоровье, сахар, соль, трансжиры, обидчивость, сосуды, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, видео