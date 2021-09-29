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Привычки, которые губят наше сердце
Привычки, которые губят наше сердце - РИА Новости, 29.09.2021
Привычки, которые губят наше сердце
Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире, ежегодно они убивают 17,5 РИА Новости, 29.09.2021
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воз
американская кардиологическая ассоциация
алкоголь
сердце
курение
здоровье
сахар
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Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире, ежегодно они убивают 17,5 миллиона человек. И в ближайшее время ситуация не изменится, предполагают специалисты. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины старше 35 лет. Конечно, генетическую предрасположенность полностью исключать нельзя, но гораздо больше на сердце и сосуды влияет наш образ жизни. Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали привычки, которые рано или поздно могут привести на стол кардиохирурга. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие привычки губят сердце.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Привычки, которые губят наше сердце
29 сентября отмечается Всемирный день сердца. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире, ежегодно они убивают 17,5 миллиона человек. И в ближайшее время ситуация не изменится, предполагают специалисты. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины от 35 лет. Конечно, генетическую предрасположенность полностью исключать нельзя, но гораздо больше на сердце и сосуды влияет наш образ жизни. Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали привычки, которые рано или поздно могут привести на стол кардиохирурга. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие привычки губят сердце.
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воз, американская кардиологическая ассоциация, алкоголь, сердце, курение, здоровье, сахар, соль, трансжиры, обидчивость, сосуды, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, видео
Привычки, которые губят наше сердце
Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире, ежегодно они убивают 17,5 миллиона человек. И в ближайшее время ситуация не изменится, предполагают специалисты. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины старше 35 лет. Конечно, генетическую предрасположенность полностью исключать нельзя, но гораздо больше на сердце и сосуды влияет наш образ жизни. Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали привычки, которые рано или поздно могут привести на стол кардиохирурга. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие привычки губят сердце.
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08:20 29.09.2021 (обновлено: 10:18 29.09.2021)
 

Привычки, которые губят наше сердце

Читать ria.ru в
Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире, ежегодно они убивают 17,5 миллиона человек. И в ближайшее время ситуация не изменится, предполагают специалисты. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины старше 35 лет. Конечно, генетическую предрасположенность полностью исключать нельзя, но гораздо больше на сердце и сосуды влияет наш образ жизни. Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали привычки, которые рано или поздно могут привести на стол кардиохирурга. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие привычки губят сердце.
 
ИнфографикаВОЗАмериканская кардиологическая ассоциацияАлкогольСердцеКурениеЗдоровьеСахарСольТрансжирыОбидчивостьСосудыВредные привычкиМалоподвижный образ жизни
 
 
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