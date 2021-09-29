https://ria.ru/20210929/sanktsii-1752358490.html
США расширили санкции против "Хезболлы"
США расширили санкции против "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2021
США расширили санкции против "Хезболлы"
США расширили санкции против ливанского движения "Хезболлах", которое Вашингтон считает террористической организацией, сообщил американский минфин. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:21
2021-09-29T17:21
2021-09-29T17:55
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США расширили санкции против ливанского движения "Хезболлах", которое Вашингтон считает террористической организацией, сообщил американский минфин.В список санкций внесены 7 физлиц, граждане Палестины, Бахрейна, Саудовской Аравии и Турции, и одна компания. Все они связаны либо непосредственно с "Хезболлах", либо с кем-то из тех, кто попал под санкции против движения. Санкции означают блокировку активов, которые могут оказаться в юрисдикции США, и запрет американцам иметь дело с фигурантами списка.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в заявлении, что сегодняшние санкции предприняты в сотрудничестве с Катаром, который помог США бороться с сетью финансирования "Хезболлах". Компания AlDar Properties, внесенная в среду в список американских санкций, работает именно в Катаре.В свою очередь минфин США уточнил, что попавшие в список санкций лица перечислили "Хезболлах" десятки миллионов долларов."Али аль-Банаи и Али Реза аль-Кассаби Лари - давние сторонники "Хезболлах". Они тайно послали десятки миллионов долларов этой террористической организации через обычную финансовую систему и через курьеров наличными. Они регулярно встречались с функционерами "Хезболлах" во время поездок в Ливан и Иран", - уточняет американский минфин.
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в мире, сша, хезболла, вашингтон (город)
17:21 29.09.2021 (обновлено: 17:55 29.09.2021)
США расширили санкции против "Хезболлы"
США расширили санкции против ливанского движения "Хезболлах"
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США
расширили санкции против ливанского движения "Хезболлах", которое Вашингтон
считает террористической организацией, сообщил американский минфин.
В список санкций внесены 7 физлиц, граждане Палестины, Бахрейна, Саудовской Аравии и Турции, и одна компания. Все они связаны либо непосредственно с "Хезболлах", либо с кем-то из тех, кто попал под санкции против движения. Санкции означают блокировку активов, которые могут оказаться в юрисдикции США, и запрет американцам иметь дело с фигурантами списка.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в заявлении, что сегодняшние санкции предприняты в сотрудничестве с Катаром, который помог США бороться с сетью финансирования "Хезболлах". Компания AlDar Properties, внесенная в среду в список американских санкций, работает именно в Катаре.
В свою очередь минфин США уточнил, что попавшие в список санкций лица перечислили "Хезболлах" десятки миллионов долларов.
"Али аль-Банаи и Али Реза аль-Кассаби Лари - давние сторонники "Хезболлах". Они тайно послали десятки миллионов долларов этой террористической организации через обычную финансовую систему и через курьеров наличными. Они регулярно встречались с функционерами "Хезболлах" во время поездок в Ливан и Иран", - уточняет американский минфин.