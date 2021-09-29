https://ria.ru/20210929/sanktsii-1752332632.html

Постпреды ЕС согласовали продление санкций за химоружие, заявил источник

Постпреды ЕС согласовали продление санкций за химоружие, заявил источник - РИА Новости, 29.09.2021

Постпреды ЕС согласовали продление санкций за химоружие, заявил источник

Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду, согласовали продление на один год персональных санкций за... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:27

2021-09-29T15:27

2021-09-29T15:28

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду, согласовали продление на один год персональных санкций за распространение и применение химического оружия, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Окончательное утверждение решения пройдет 11 октября, уточнил собеседник агентства.Европейский союз последний раз 12 октября прошлого года продлил действие этих санкций на год - до 16 октября 2021 года.Продление санкций вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 16 октября.Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.В санкционный список за химоружие в настоящее время включены пятнадцать физлиц (пятеро связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальный) и две организации (сирийская и российская).Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.

https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html

https://ria.ru/20210923/britaniya-1751338413.html

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