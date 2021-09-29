11:56 29.09.2021 (обновлено: 12:08 29.09.2021)
В Заксобрании Санкт-Петербурга избрали нового спикера
Спикером Заксобрания Санкт-Петербурга избрали бывшего вице-губернатора города Бельского
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга избрали спикером городского парламента единоросса Александра Бельского, который ранее занимал должность вице-губернатора города, передает корреспондент РИА Новости. За кандидатуру Бельского проголосовали 40 депутатов.
Выступая перед голосованием, Бельский отметил важность совместной законотворческой работы, несмотря на разницу в политических взглядах, на благо Петербурга.
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Кроме Бельского на пост спикера претендовали двое кандидатов. Фракция партии "Яблоко" выдвинула кандидатуру Александра Шишлова, КПРФ - Вячеслава Бороденчика. За Шишлова проголосовали три депутата, за Бороденчика - шесть.
Предыдущий председатель заксобрания Вячеслав Макаров занимал эту должность с 2011 года, а в текущем году баллотировался в Госдуму.
Во вторник президиум регионального политсовета "Единой России" предложил кандидатуру Бельского на должность спикера петербургского парламента.
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Бельский занимал пост вице-губернатора Петербурга с июля 2020 по сентябрь 2021 года. Ранее работал председателем муниципального совета города Сестрорецка, был председателем Общественного совета по малому предпринимательству Курортного района Петербурга. С января 2019 по июль 2020 года возглавлял комитет территориального развития Санкт-Петербурга.
В Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва вошли шесть партий. Партия "Единая Россия" получила 29 мест, КПРФ - семь, "Справедливая Россия - За правду" - пять, ЛДПР и "Новые люди" - по три места, "Яблоко" - два. Кроме того, городским депутатом стала самовыдвиженец, дочь экс-председателя Законодательного собрания Марина Макарова.