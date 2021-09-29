https://ria.ru/20210929/sankt-peterburg-1752280335.html

В Заксобрании Санкт-Петербурга избрали нового спикера

В Заксобрании Санкт-Петербурга избрали нового спикера - РИА Новости, 29.09.2021

В Заксобрании Санкт-Петербурга избрали нового спикера

Депутаты Законодательного собрания Петербурга избрали спикером городского парламента единоросса Александра Бельского, который ранее занимал должность... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:56

2021-09-29T11:56

2021-09-29T12:08

политика

санкт-петербург

законодательное собрание г. санкт-петербурга

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга избрали спикером городского парламента единоросса Александра Бельского, который ранее занимал должность вице-губернатора города, передает корреспондент РИА Новости. За кандидатуру Бельского проголосовали 40 депутатов.Выступая перед голосованием, Бельский отметил важность совместной законотворческой работы, несмотря на разницу в политических взглядах, на благо Петербурга.Кроме Бельского на пост спикера претендовали двое кандидатов. Фракция партии "Яблоко" выдвинула кандидатуру Александра Шишлова, КПРФ - Вячеслава Бороденчика. За Шишлова проголосовали три депутата, за Бороденчика - шесть.Предыдущий председатель заксобрания Вячеслав Макаров занимал эту должность с 2011 года, а в текущем году баллотировался в Госдуму.Во вторник президиум регионального политсовета "Единой России" предложил кандидатуру Бельского на должность спикера петербургского парламента.Бельский занимал пост вице-губернатора Петербурга с июля 2020 по сентябрь 2021 года. Ранее работал председателем муниципального совета города Сестрорецка, был председателем Общественного совета по малому предпринимательству Курортного района Петербурга. С января 2019 по июль 2020 года возглавлял комитет территориального развития Санкт-Петербурга.В Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва вошли шесть партий. Партия "Единая Россия" получила 29 мест, КПРФ - семь, "Справедливая Россия - За правду" - пять, ЛДПР и "Новые люди" - по три места, "Яблоко" - два. Кроме того, городским депутатом стала самовыдвиженец, дочь экс-председателя Законодательного собрания Марина Макарова.

https://ria.ru/20210617/peterburg-1737459464.html

https://ria.ru/20210924/peterburg-1751678295.html

https://ria.ru/20210923/konflikt-1751513851.html

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политика, санкт-петербург, законодательное собрание г. санкт-петербурга, единая россия