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В Заксобрании Санкт-Петербурга избрали нового спикера
В Заксобрании Санкт-Петербурга избрали нового спикера - РИА Новости, 29.09.2021
В Заксобрании Санкт-Петербурга избрали нового спикера
Депутаты Законодательного собрания Петербурга избрали спикером городского парламента единоросса Александра Бельского, который ранее занимал должность... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:56
2021-09-29T12:08
политика
санкт-петербург
законодательное собрание г. санкт-петербурга
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга избрали спикером городского парламента единоросса Александра Бельского, который ранее занимал должность вице-губернатора города, передает корреспондент РИА Новости. За кандидатуру Бельского проголосовали 40 депутатов.Выступая перед голосованием, Бельский отметил важность совместной законотворческой работы, несмотря на разницу в политических взглядах, на благо Петербурга.Кроме Бельского на пост спикера претендовали двое кандидатов. Фракция партии "Яблоко" выдвинула кандидатуру Александра Шишлова, КПРФ - Вячеслава Бороденчика. За Шишлова проголосовали три депутата, за Бороденчика - шесть.Предыдущий председатель заксобрания Вячеслав Макаров занимал эту должность с 2011 года, а в текущем году баллотировался в Госдуму.Во вторник президиум регионального политсовета "Единой России" предложил кандидатуру Бельского на должность спикера петербургского парламента.Бельский занимал пост вице-губернатора Петербурга с июля 2020 по сентябрь 2021 года. Ранее работал председателем муниципального совета города Сестрорецка, был председателем Общественного совета по малому предпринимательству Курортного района Петербурга. С января 2019 по июль 2020 года возглавлял комитет территориального развития Санкт-Петербурга.В Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва вошли шесть партий. Партия "Единая Россия" получила 29 мест, КПРФ - семь, "Справедливая Россия - За правду" - пять, ЛДПР и "Новые люди" - по три места, "Яблоко" - два. Кроме того, городским депутатом стала самовыдвиженец, дочь экс-председателя Законодательного собрания Марина Макарова.
https://ria.ru/20210617/peterburg-1737459464.html
https://ria.ru/20210924/peterburg-1751678295.html
https://ria.ru/20210923/konflikt-1751513851.html
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политика, санкт-петербург, законодательное собрание г. санкт-петербурга, единая россия
11:56 29.09.2021 (обновлено: 12:08 29.09.2021)
 
В Заксобрании Санкт-Петербурга избрали нового спикера

Спикером Заксобрания Санкт-Петербурга избрали бывшего вице-губернатора города Бельского

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге
Заседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга избрали спикером городского парламента единоросса Александра Бельского, который ранее занимал должность вице-губернатора города, передает корреспондент РИА Новости. За кандидатуру Бельского проголосовали 40 депутатов.
Выступая перед голосованием, Бельский отметил важность совместной законотворческой работы, несмотря на разницу в политических взглядах, на благо Петербурга.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 18:23
В Петербурге задержали депутата Заксобрания Резника
Кроме Бельского на пост спикера претендовали двое кандидатов. Фракция партии "Яблоко" выдвинула кандидатуру Александра Шишлова, КПРФ - Вячеслава Бороденчика. За Шишлова проголосовали три депутата, за Бороденчика - шесть.
Предыдущий председатель заксобрания Вячеслав Макаров занимал эту должность с 2011 года, а в текущем году баллотировался в Госдуму.
Во вторник президиум регионального политсовета "Единой России" предложил кандидатуру Бельского на должность спикера петербургского парламента.
Здание Правительства в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:41
В Петербурге уволили двоих вице-губернаторов
Бельский занимал пост вице-губернатора Петербурга с июля 2020 по сентябрь 2021 года. Ранее работал председателем муниципального совета города Сестрорецка, был председателем Общественного совета по малому предпринимательству Курортного района Петербурга. С января 2019 по июль 2020 года возглавлял комитет территориального развития Санкт-Петербурга.
В Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва вошли шесть партий. Партия "Единая Россия" получила 29 мест, КПРФ - семь, "Справедливая Россия - За правду" - пять, ЛДПР и "Новые люди" - по три места, "Яблоко" - два. Кроме того, городским депутатом стала самовыдвиженец, дочь экс-председателя Законодательного собрания Марина Макарова.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:29Выборы в Государственную думу
ЦИК сообщит СК о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах
 
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