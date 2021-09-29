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На Урале, где накануне умер солдат, покончил с собой другой военнослужащий
На Урале, где накануне умер солдат, покончил с собой другой военнослужащий - РИА Новости, 29.09.2021
На Урале, где накануне умер солдат, покончил с собой другой военнослужащий
На Урале покончил с собой военнослужащий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:09
2021-09-29T10:09
2021-09-29T10:35
происшествия
армия
свердловская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. На Урале покончил с собой военнослужащий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области", — говорится в релизе.Есть предположение, что мужчина совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием.Накануне стало известно, что в Свердловской области во время учений заблудился солдат-срочник, позже нашли его тело. По предварительным данным, он умер от удара током, когда попытался залезть на опору ЛЭП.
https://ria.ru/20210928/soldat-1752199527.html
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происшествия, армия, свердловская область, вооруженные силы рф
10:09 29.09.2021 (обновлено: 10:35 29.09.2021)
На Урале, где накануне умер солдат, покончил с собой другой военнослужащий
В Свердловской области, где накануне умер срочник, военнослужащий покончил с собой