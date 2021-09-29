https://ria.ru/20210929/samoubiystvo-1752260695.html

На Урале, где накануне умер солдат, покончил с собой другой военнослужащий

На Урале, где накануне умер солдат, покончил с собой другой военнослужащий - РИА Новости, 29.09.2021

На Урале, где накануне умер солдат, покончил с собой другой военнослужащий

На Урале покончил с собой военнослужащий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:09

2021-09-29T10:09

2021-09-29T10:35

происшествия

армия

свердловская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. На Урале покончил с собой военнослужащий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области", — говорится в релизе.Есть предположение, что мужчина совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием.Накануне стало известно, что в Свердловской области во время учений заблудился солдат-срочник, позже нашли его тело. По предварительным данным, он умер от удара током, когда попытался залезть на опору ЛЭП.

https://ria.ru/20210928/soldat-1752199527.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, армия, свердловская область, вооруженные силы рф