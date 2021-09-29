https://ria.ru/20210929/samolet-1752263019.html
Самолет, летевший из Москвы, вынужденно сел в Нижнем Новгороде
Самолет, летевший из Москвы, вынужденно сел в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 29.09.2021
Самолет, летевший из Москвы, вынужденно сел в Нижнем Новгороде
Летевший из Москвы самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:25
2021-09-29T10:25
2021-09-29T11:48
происшествия
барнаул
москва
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Летевший из Москвы самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."В ночь с 28 на 29 сентября рейс, следовавший по маршруту Москва-Барнаул, совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Командир воздушного судна запросил посадку по причине ухудшения самочувствия одной из пассажирок", - сообщили в пресс-службе. Самолет принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии".По словам собеседницы агентства, сотрудниками аэропорта была вызвана машина скорой медицинской помощи."После приземления самолета пассажир была госпитализирована в одну из больниц города. Далее самолет продолжил полет в пункт назначения", - рассказала она.
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происшествия, барнаул, москва, нижний новгород
10:25 29.09.2021 (обновлено: 11:48 29.09.2021)
Самолет, летевший из Москвы, вынужденно сел в Нижнем Новгороде
Самолет, летевший из Москвы, сел в Нижнем Новгороде из-за того, что пассажирке стало плохо