https://ria.ru/20210929/samolet-1752263019.html

Самолет, летевший из Москвы, вынужденно сел в Нижнем Новгороде

Самолет, летевший из Москвы, вынужденно сел в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 29.09.2021

Самолет, летевший из Москвы, вынужденно сел в Нижнем Новгороде

Летевший из Москвы самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:25

2021-09-29T10:25

2021-09-29T11:48

происшествия

барнаул

москва

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Летевший из Москвы самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."В ночь с 28 на 29 сентября рейс, следовавший по маршруту Москва-Барнаул, совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Командир воздушного судна запросил посадку по причине ухудшения самочувствия одной из пассажирок", - сообщили в пресс-службе. Самолет принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии".По словам собеседницы агентства, сотрудниками аэропорта была вызвана машина скорой медицинской помощи."После приземления самолета пассажир была госпитализирована в одну из больниц города. Далее самолет продолжил полет в пункт назначения", - рассказала она.

https://ria.ru/20210803/samolet-1744102514.html

барнаул

москва

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, барнаул, москва, нижний новгород