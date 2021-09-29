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В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН
В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН - РИА Новости, 29.09.2021
В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН
Китай заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) как можно скорее, накопилось много... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:49
2021-09-29T00:49
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совет безопасности оон
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Китай заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) как можно скорее, накопилось много вопросов для обсуждения, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, и Россия, и Китай, и Франция предлагали провести саммит пятерки. Ранее организовать встречу лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия возобновляет работу по организации саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН и будет прорабатывать ее повестку с партнерами.При этом он указал, что пока повестка саммита не выработана и решение о его проведении не принято. "Мы продолжим работать над этим", - добавил он.
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в мире, сша, оон, китай, франция, владимир путин, совет безопасности оон, сергей лавров, чжан цзюнь, россия
00:49 29.09.2021
 
В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН

Постпред КНР Цзюнь: Пекин заинтересован в проведении саммита пятерки СБ ООН

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Китай заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) как можно скорее, накопилось много вопросов для обсуждения, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
По его словам, и Россия, и Китай, и Франция предлагали провести саммит пятерки. Ранее организовать встречу лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия возобновляет работу по организации саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН и будет прорабатывать ее повестку с партнерами.
"С тех пор у нас были дискуссии по этому вопросу, изучаются возможности. Дискуссии все еще идут. Мы очень хотим, чтобы такой саммит прошел как можно скорее, потому что у нас так много глобальных проблем. У нас много проблем в сфере мира и безопасности, у нас есть другие вызовы", - сказал Чжан Цзюнь.
При этом он указал, что пока повестка саммита не выработана и решение о его проведении не принято. "Мы продолжим работать над этим", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 08:11В мире
Небензя прокомментировал организацию саммита пятерки СБ ООН
 
В миреСШАООНКитайФранцияВладимир ПутинСовет Безопасности ООНСергей ЛавровЧжан ЦзюньРоссия
 
 
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