https://ria.ru/20210929/sammit-1752242598.html

В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН

В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН - РИА Новости, 29.09.2021

В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН

Китай заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) как можно скорее, накопилось много... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T00:49

2021-09-29T00:49

2021-09-29T00:49

в мире

сша

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владимир путин

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сергей лавров

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ООН, 29 сен – РИА Новости. Китай заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) как можно скорее, накопилось много вопросов для обсуждения, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, и Россия, и Китай, и Франция предлагали провести саммит пятерки. Ранее организовать встречу лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия возобновляет работу по организации саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН и будет прорабатывать ее повестку с партнерами.При этом он указал, что пока повестка саммита не выработана и решение о его проведении не принято. "Мы продолжим работать над этим", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/sammit-1751233707.html

сша

китай

франция

россия

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в мире, сша, оон, китай, франция, владимир путин, совет безопасности оон, сергей лавров, чжан цзюнь, россия