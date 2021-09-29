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В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН
В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН - РИА Новости, 29.09.2021
В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН
Китай заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) как можно скорее, накопилось много... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:49
2021-09-29T00:49
2021-09-29T00:49
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Китай заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) как можно скорее, накопилось много вопросов для обсуждения, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, и Россия, и Китай, и Франция предлагали провести саммит пятерки. Ранее организовать встречу лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия возобновляет работу по организации саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН и будет прорабатывать ее повестку с партнерами.При этом он указал, что пока повестка саммита не выработана и решение о его проведении не принято. "Мы продолжим работать над этим", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/sammit-1751233707.html
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в мире, сша, оон, китай, франция, владимир путин, совет безопасности оон, сергей лавров, чжан цзюнь, россия
В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН
Постпред КНР Цзюнь: Пекин заинтересован в проведении саммита пятерки СБ ООН