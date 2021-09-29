https://ria.ru/20210929/sachkov-1752312077.html
Group-IB заявила о невиновности руководителя компании Сачкова
Group-IB заявила о невиновности руководителя компании Сачкова - РИА Новости, 29.09.2021
Group-IB заявила о невиновности руководителя компании Сачкова
Юристы Group-IB изучают постановление Лефортовского суда Москвы об аресте основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова, выдвинутые обвинения компания не... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:02
2021-09-29T14:02
2021-09-29T23:48
group-ib
россия
происшествия
илья сачков
дмитрий волков
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Юристы Group-IB изучают постановление Лефортовского суда Москвы об аресте основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова, выдвинутые обвинения компания не комментирует, однако ее сотрудники уверены в невиновности своего руководителя, говорится в заявлении Group-IB.На ближайшее время руководство компанией примет на себя ее сооснователь и технический директор Дмитрий Волков. Group-IB также указывает, что все ее подразделения работают в штатном режиме."На данный момент юристы Group-IB ... изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября 2021 года в отношении основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова", - говорится в заявлении."Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует, в связи с проведением процессуальных действий. Также сообщается, что второй основатель компании Дмитрий Волков возьмет руководство компанией на себя на ближайшее время", - добавляется в сообщении.Ранее в среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
https://ria.ru/20210929/obysk-1752306181.html
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group-ib, россия, происшествия, илья сачков, дмитрий волков, дело основателя group-ib сачкова
14:02 29.09.2021 (обновлено: 23:48 29.09.2021)
Group-IB заявила о невиновности руководителя компании Сачкова
Group-IB заявила о невиновности главы компании Сачкова, подозреваемого в госизмене