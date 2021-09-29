https://ria.ru/20210929/sachkov-1752292543.html

В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви

В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви - РИА Новости, 29.09.2021

В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви

Кремль не располагает деталями дела основателя Group-IB Ильи Сачкова, но не видит никакой связи с ситуацией с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:47

2021-09-29T12:47

2021-09-29T13:35

происшествия

group-ib

дмитрий песков

илья сачков

майкл калви

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кремль не располагает деталями дела основателя Group-IB Ильи Сачкова, но не видит никакой связи с ситуацией с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Действительно, мы в СМИ видели информацию, деталями мы не располагаем", - сказал Песков."Кремль просто не вправе что-то считать на этот счет. Кремль не устанавливает и не отменяет меру пресечения", - добавил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли изменение меры пресечения Сачкову.На вопрос о возможных поручительствах или ходатайствах, он подчеркнул, что это не функция Кремля.В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html

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происшествия, group-ib, дмитрий песков, илья сачков, майкл калви, дело основателя group-ib сачкова