https://ria.ru/20210929/sachkov-1752292543.html
В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви
В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви - РИА Новости, 29.09.2021
В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви
Кремль не располагает деталями дела основателя Group-IB Ильи Сачкова, но не видит никакой связи с ситуацией с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:47
2021-09-29T12:47
2021-09-29T13:35
происшествия
group-ib
дмитрий песков
илья сачков
майкл калви
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кремль не располагает деталями дела основателя Group-IB Ильи Сачкова, но не видит никакой связи с ситуацией с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Действительно, мы в СМИ видели информацию, деталями мы не располагаем", - сказал Песков."Кремль просто не вправе что-то считать на этот счет. Кремль не устанавливает и не отменяет меру пресечения", - добавил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли изменение меры пресечения Сачкову.На вопрос о возможных поручительствах или ходатайствах, он подчеркнул, что это не функция Кремля.В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.
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происшествия, group-ib, дмитрий песков, илья сачков, майкл калви, дело основателя group-ib сачкова
12:47 29.09.2021 (обновлено: 13:35 29.09.2021)
В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви
В Кремле не увидели связи дела основателя Group-IB Сачкова с ситуацией с Калви
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Кремль не располагает деталями дела основателя Group-IB
Ильи Сачкова, но не видит никакой связи с ситуацией с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви
, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее Лефортовский суд Москвы
арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
"Действительно, мы в СМИ видели информацию, деталями мы не располагаем", - сказал Песков.
"Во-первых, все-таки никакой связи между этими упомянутыми делами нет, это первое. Однозначно, нет никакой связи", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли история с Сачковым отразиться на бизнес-климате в России, учитывая, что совсем недавно завершилось дело Калви.
"Кремль просто не вправе что-то считать на этот счет. Кремль не устанавливает и не отменяет меру пресечения", - добавил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли изменение меры пресечения Сачкову.
На вопрос о возможных поручительствах или ходатайствах, он подчеркнул, что это не функция Кремля.
В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.