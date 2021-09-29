https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html

В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова

В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 29.09.2021

В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова

Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:36

2021-09-29T12:36

2021-09-29T13:35

происшествия

group-ib

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дмитрий песков

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видели информацию в СМИ, но деталями не располагают.Журналисты упомянули дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого в начале августа признали виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей. Песков сказал на это, что никакой связи между этим делом и ситуацией с Сачковым нет. Еще один вопрос касался возможного изменения меры пресечения основателю Group-IB.На вопрос о том, знает ли Владимир Путин о задержании Сачкова, пресс-секретарь ответил только, что ФСБ ежедневно докладывает главе государства по своим профильным вопросам.Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал основателя компании Group-IB на два месяца по делу о госизмене. Этому предшествовали обыски в штаб-квартире компании в Москве. Подробности дела не разглашаются. Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752292543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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