Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 29.09.2021
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:36
2021-09-29T13:35
происшествия
group-ib
москва
дмитрий песков
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267243_0:57:3113:1808_1920x0_80_0_0_72d7e1788bd54c41e1c0d0095032ed69.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видели информацию в СМИ, но деталями не располагают.Журналисты упомянули дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого в начале августа признали виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей. Песков сказал на это, что никакой связи между этим делом и ситуацией с Сачковым нет. Еще один вопрос касался возможного изменения меры пресечения основателю Group-IB.На вопрос о том, знает ли Владимир Путин о задержании Сачкова, пресс-секретарь ответил только, что ФСБ ежедневно докладывает главе государства по своим профильным вопросам.Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал основателя компании Group-IB на два месяца по делу о госизмене. Этому предшествовали обыски в штаб-квартире компании в Москве. Подробности дела не разглашаются. Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210929/sachkov-1752292543.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267617_0:0:2920:2190_1920x0_80_0_0_20f387a9ddee2911727fe4ca92c0f431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, group-ib, москва, дмитрий песков, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
12:36 29.09.2021 (обновлено: 13:35 29.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова

Песков: дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой", — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видели информацию в СМИ, но деталями не располагают.
Журналисты упомянули дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого в начале августа признали виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей. Песков сказал на это, что никакой связи между этим делом и ситуацией с Сачковым нет.
Еще один вопрос касался возможного изменения меры пресечения основателю Group-IB.
"Кремль просто не вправе что-то считать на этот счет. Кремль не устанавливает и не отменяет меру пресечения", — пояснил Песков, добавив, что какие-либо поручительства или ходатайства — тоже не функция Кремля.
На вопрос о том, знает ли Владимир Путин о задержании Сачкова, пресс-секретарь ответил только, что ФСБ ежедневно докладывает главе государства по своим профильным вопросам.
Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал основателя компании Group-IB на два месяца по делу о госизмене. Этому предшествовали обыски в штаб-квартире компании в Москве. Подробности дела не разглашаются. Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
12:47
В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви
 
ПроисшествияGroup-IBМоскваДмитрий ПесковИлья СачковДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Путин начал переговоры с Эрдоганом
13:37В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
13:33Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
13:33В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
13:33Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики Германии оценили безопасность энергопоставок
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
Лента новостейМолния