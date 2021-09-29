12:36 29.09.2021 (обновлено: 13:35 29.09.2021)
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
Песков: дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой", — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видели информацию в СМИ, но деталями не располагают.
Журналисты упомянули дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого в начале августа признали виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей. Песков сказал на это, что никакой связи между этим делом и ситуацией с Сачковым нет.
Еще один вопрос касался возможного изменения меры пресечения основателю Group-IB.
"Кремль просто не вправе что-то считать на этот счет. Кремль не устанавливает и не отменяет меру пресечения", — пояснил Песков, добавив, что какие-либо поручительства или ходатайства — тоже не функция Кремля.
На вопрос о том, знает ли Владимир Путин о задержании Сачкова, пресс-секретарь ответил только, что ФСБ ежедневно докладывает главе государства по своим профильным вопросам.
Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал основателя компании Group-IB на два месяца по делу о госизмене. Этому предшествовали обыски в штаб-квартире компании в Москве. Подробности дела не разглашаются. Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы.