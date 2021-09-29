https://ria.ru/20210929/sachkov-1752279759.html

Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB

Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB - РИА Новости, 29.09.2021

Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB

Правоохранители должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:53

2021-09-29T11:53

2021-09-29T13:35

борис титов

общество

технологии

group-ib

илья сачков

россия

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правоохранители должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Ранее в среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Титов отметил, что "нет ничего хуже этого состава преступления", потому что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме."Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар", - сказал Титов, чьи слова передал РИА Новости его аппарат.Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20210929/group-ib-1752253329.html

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752266466.html

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борис титов, общество, технологии, group-ib, илья сачков, россия, дело основателя group-ib сачкова