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Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB
Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB - РИА Новости, 29.09.2021
Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB
Правоохранители должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:53
2021-09-29T13:35
борис титов
общество
технологии
group-ib
илья сачков
россия
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правоохранители должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Ранее в среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Титов отметил, что "нет ничего хуже этого состава преступления", потому что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме."Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар", - сказал Титов, чьи слова передал РИА Новости его аппарат.Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
https://ria.ru/20210929/group-ib-1752253329.html
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борис титов, общество, технологии, group-ib, илья сачков, россия, дело основателя group-ib сачкова
11:53 29.09.2021 (обновлено: 13:35 29.09.2021)
 
Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB

Бизнес-омбудсмен Титов призвал разъяснить дело о госизмене основателя Group-IB Сачкова

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правоохранители должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Ранее в среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
09:03
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании
Титов отметил, что "нет ничего хуже этого состава преступления", потому что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме.
"Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар", - сказал Титов, чьи слова передал РИА Новости его аппарат.
Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
10:49
Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене
 
Борис ТитовОбществоТехнологииGroup-IBИлья СачковРоссияДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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