https://ria.ru/20210929/sachkov-1752266466.html

Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене

Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 29.09.2021

Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене

Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:49

2021-09-29T10:49

2021-09-29T13:35

происшествия

group-ib

москва

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752286606_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_cab7dca9a79db57705c9cc87ce216788.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова.Сейчас предприниматель находится в СИЗО. Материалы дела, как и большинство расследований по статье 275 УК, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.Накануне в офис компании пришли силовики. При этом в ее пресс-службе заявили, что не знают, с чем связаны обыски, все сотрудники работают в штатном режиме.Сачкову 32 года, он с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003-м вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании кибератак; через несколько лет получилось привлечь внешние инвестиции.Сегодня представительства компании есть в Амстердаме, Дубае и Москве, штаб-квартира располагается в Сингапуре. На сайте указано, что фирма консультирует российские и зарубежные спецслужбы, а также ОБСЕ. Среди клиентов числятся Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и многие другие.В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html

https://ria.ru/20210407/kiberprestupniki-1727193734.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, group-ib, москва, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова