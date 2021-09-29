Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/sachkov-1752266466.html
Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене
Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 29.09.2021
Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене
Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:49
2021-09-29T13:35
происшествия
group-ib
москва
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752286606_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_cab7dca9a79db57705c9cc87ce216788.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова.Сейчас предприниматель находится в СИЗО. Материалы дела, как и большинство расследований по статье 275 УК, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.Накануне в офис компании пришли силовики. При этом в ее пресс-службе заявили, что не знают, с чем связаны обыски, все сотрудники работают в штатном режиме.Сачкову 32 года, он с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003-м вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании кибератак; через несколько лет получилось привлечь внешние инвестиции.Сегодня представительства компании есть в Амстердаме, Дубае и Москве, штаб-квартира располагается в Сингапуре. На сайте указано, что фирма консультирует российские и зарубежные спецслужбы, а также ОБСЕ. Среди клиентов числятся Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и многие другие.В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.
https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html
https://ria.ru/20210407/kiberprestupniki-1727193734.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267902_0:0:2843:2133_1920x0_80_0_0_5e706eeec2f28409f2edf9bfcff67393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, group-ib, москва, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
10:49 29.09.2021 (обновлено: 13:35 29.09.2021)
 
Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал основателя Group-IB Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова.
Сейчас предприниматель находится в СИЗО.
Материалы дела, как и большинство расследований по статье 275 УК, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Накануне в офис компании пришли силовики. При этом в ее пресс-службе заявили, что не знают, с чем связаны обыски, все сотрудники работают в штатном режиме.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
12:36
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
Сачкову 32 года, он с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003-м вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании кибератак; через несколько лет получилось привлечь внешние инвестиции.
Сегодня представительства компании есть в Амстердаме, Дубае и Москве, штаб-квартира располагается в Сингапуре. На сайте указано, что фирма консультирует российские и зарубежные спецслужбы, а также ОБСЕ. Среди клиентов числятся Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и многие другие.
В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:41
Group-IB рассказала, как киберпреступники используют Telegram
 
ПроисшествияGroup-IBМоскваИлья СачковДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Путин начал переговоры с Эрдоганом
13:37В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
13:33Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
13:33В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
13:33Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики Германии оценили безопасность энергопоставок
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
Лента новостейМолния