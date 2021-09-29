03:35 29.09.2021 (обновлено: 03:38 29.09.2021)
Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
Аналитик Зайцева: рублю угрожает возможность санкций США против госдолга России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Наиболее вероятно, что в течение четвертого квартала года диапазон по курсу рубля составит 71,5-74 рубля за доллар. Несмотря на то, что по многим направлениям ситуация складывается для российской валюты благоприятно, есть ряд факторов, которые могут ее ослабить, рассказала агентству “Прайм” аналитик ФГ “ФИНАМ” Анна Зайцева.
В частности, негативом может стать возможность расширения санкционных рестрикций США по операциям с российским госдолгом для американцев. В Конгрессе поддержали поправку к оборонному бюджету, запрещающую гражданам и корпорациям покупать российский долг на вторичном рынке.
“Несмотря на то, что эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля”, — указала аналитик.
Важно и то, что сейчас налицо все основания для укрепления доллара США, что негативно повлияет на валюты развивающихся стран. Давление может испытать и рубль. Это происходит на фоне ожиданий скорого сворачивания программы количественного смягчения в США. Соответствующее решение могут принять уже осенью, напомнила Зайцева.
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