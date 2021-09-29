https://ria.ru/20210929/rubl-1752243903.html

Эксперт назвала осенние угрозы для рубля

Эксперт назвала осенние угрозы для рубля - РИА Новости, 29.09.2021

Эксперт назвала осенние угрозы для рубля

Наиболее вероятно, что в течение четвертого квартала года диапазон по курсу рубля составит 71,5-74 рубля за доллар. Несмотря на то, что по многим направлениям... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T03:35

2021-09-29T03:35

2021-09-29T03:38

экономика

рубль

сша

россия

анна зайцева

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Наиболее вероятно, что в течение четвертого квартала года диапазон по курсу рубля составит 71,5-74 рубля за доллар. Несмотря на то, что по многим направлениям ситуация складывается для российской валюты благоприятно, есть ряд факторов, которые могут ее ослабить, рассказала агентству “Прайм” аналитик ФГ “ФИНАМ” Анна Зайцева.В частности, негативом может стать возможность расширения санкционных рестрикций США по операциям с российским госдолгом для американцев. В Конгрессе поддержали поправку к оборонному бюджету, запрещающую гражданам и корпорациям покупать российский долг на вторичном рынке.Важно и то, что сейчас налицо все основания для укрепления доллара США, что негативно повлияет на валюты развивающихся стран. Давление может испытать и рубль. Это происходит на фоне ожиданий скорого сворачивания программы количественного смягчения в США. Соответствующее решение могут принять уже осенью, напомнила Зайцева.

https://ria.ru/20210925/rubl-1751682203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, сша, россия, анна зайцева