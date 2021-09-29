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СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT
СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT - РИА Новости, 29.09.2021
СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призывает международные правозащитные и журналистские организации дать оценку удалению с Youtube без права на... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:34
2021-09-29T19:34
в мире
технологии
германия
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
youtube
телеканал rt
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призывает международные правозащитные и журналистские организации дать оценку удалению с Youtube без права на восстановление аккаунтов двух каналов группы RT - RT DE и Der Fehlende Part, говорится в официальном заявлении на сайте Совета.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ."Подобные действия по отношению к аккаунтам RT, которые в сегменте немецкоязычного YouTube-cообщества занимают лидирующие позиции и входят в пятерку самых посещаемых ресурсов, трудно оценить иначе, как акт цензуры в отношении российских СМИ. Мы поддерживаем позицию Союза журналистов России, оценивших подобные действия как "не имеющие ничего общего с основными принципами свободы распространения информации и беспрепятственной работы журналистов", – говорится в заявлении.СПЧ считает, что международным правозащитным и журналистским организациям надо оценить подобные проявления цензуры по отношению к российским СМИ.В среду Союз журналистов России потребовал немедленного восстановления нормальной работы каналов группы RT, действия видеохостинга YouTube в союзе сочли актом политической цензуры.
https://ria.ru/20210929/obse-1752373640.html
германия
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"Это была ожидаемая история" – Симоньян о блокировке двух каналов RT на YouTube
Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала новость о блокировке YouTube двух каналов немецкой редакции.
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в мире, технологии, германия, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия
19:34 29.09.2021
 
СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT

СПЧ призвал международных правозащитников дать оценку удалению с YouTube каналов RT

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призывает международные правозащитные и журналистские организации дать оценку удалению с Youtube без права на восстановление аккаунтов двух каналов группы RT - RT DE и Der Fehlende Part, говорится в официальном заявлении на сайте Совета.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
"Подобные действия по отношению к аккаунтам RT, которые в сегменте немецкоязычного YouTube-cообщества занимают лидирующие позиции и входят в пятерку самых посещаемых ресурсов, трудно оценить иначе, как акт цензуры в отношении российских СМИ. Мы поддерживаем позицию Союза журналистов России, оценивших подобные действия как "не имеющие ничего общего с основными принципами свободы распространения информации и беспрепятственной работы журналистов", – говорится в заявлении.
СПЧ считает, что международным правозащитным и журналистским организациям надо оценить подобные проявления цензуры по отношению к российским СМИ.
В среду Союз журналистов России потребовал немедленного восстановления нормальной работы каналов группы RT, действия видеохостинга YouTube в союзе сочли актом политической цензуры.
Тереза Рибейру - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 18:17
В ОБСЕ напомнили о свободе слова после удаления с YouTube каналов RT
 
В миреТехнологииГерманияМаргарита СимоньянФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleYouTubeТелеканал RTРоссия
 
 
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