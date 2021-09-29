https://ria.ru/20210929/rt-1752387785.html

СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT

СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT - РИА Новости, 29.09.2021

СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призывает международные правозащитные и журналистские организации дать оценку удалению с Youtube без права на... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T19:34

2021-09-29T19:34

2021-09-29T19:34

в мире

технологии

германия

маргарита симоньян

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

youtube

телеканал rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:59:3036:1767_1920x0_80_0_0_06d71fd00e260f231b12151017eedfef.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призывает международные правозащитные и журналистские организации дать оценку удалению с Youtube без права на восстановление аккаунтов двух каналов группы RT - RT DE и Der Fehlende Part, говорится в официальном заявлении на сайте Совета.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ."Подобные действия по отношению к аккаунтам RT, которые в сегменте немецкоязычного YouTube-cообщества занимают лидирующие позиции и входят в пятерку самых посещаемых ресурсов, трудно оценить иначе, как акт цензуры в отношении российских СМИ. Мы поддерживаем позицию Союза журналистов России, оценивших подобные действия как "не имеющие ничего общего с основными принципами свободы распространения информации и беспрепятственной работы журналистов", – говорится в заявлении.СПЧ считает, что международным правозащитным и журналистским организациям надо оценить подобные проявления цензуры по отношению к российским СМИ.В среду Союз журналистов России потребовал немедленного восстановления нормальной работы каналов группы RT, действия видеохостинга YouTube в союзе сочли актом политической цензуры.

https://ria.ru/20210929/obse-1752373640.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это была ожидаемая история" – Симоньян о блокировке двух каналов RT на YouTube Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала новость о блокировке YouTube двух каналов немецкой редакции. 2021-09-29T19:34 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, германия, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия