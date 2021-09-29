https://ria.ru/20210929/rt-1752387785.html
СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT
СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT - РИА Новости, 29.09.2021
СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призывает международные правозащитные и журналистские организации дать оценку удалению с Youtube без права на... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:34
2021-09-29T19:34
2021-09-29T19:34
в мире
технологии
германия
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
youtube
телеканал rt
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призывает международные правозащитные и журналистские организации дать оценку удалению с Youtube без права на восстановление аккаунтов двух каналов группы RT - RT DE и Der Fehlende Part, говорится в официальном заявлении на сайте Совета.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ."Подобные действия по отношению к аккаунтам RT, которые в сегменте немецкоязычного YouTube-cообщества занимают лидирующие позиции и входят в пятерку самых посещаемых ресурсов, трудно оценить иначе, как акт цензуры в отношении российских СМИ. Мы поддерживаем позицию Союза журналистов России, оценивших подобные действия как "не имеющие ничего общего с основными принципами свободы распространения информации и беспрепятственной работы журналистов", – говорится в заявлении.СПЧ считает, что международным правозащитным и журналистским организациям надо оценить подобные проявления цензуры по отношению к российским СМИ.В среду Союз журналистов России потребовал немедленного восстановления нормальной работы каналов группы RT, действия видеохостинга YouTube в союзе сочли актом политической цензуры.
https://ria.ru/20210929/obse-1752373640.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Это была ожидаемая история" – Симоньян о блокировке двух каналов RT на YouTube
Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала новость о блокировке YouTube двух каналов немецкой редакции.
2021-09-29T19:34
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, германия, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия
СПЧ призвал правозащитников дать оценку удалению YouTube-каналов RT
СПЧ призвал международных правозащитников дать оценку удалению с YouTube каналов RT