https://ria.ru/20210929/rt-1752290305.html
Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube
Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube - РИА Новости, 29.09.2021
Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube
Решение о блокировке RT Deutsch принято исключительно YouTube, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:40
2021-09-29T12:40
2021-09-29T13:36
германия
youtube
в мире
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штеффен зайберт
rt deutsch
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БЕРЛИН, 29 сен — РИА Новости. Решение о блокировке RT Deutsch принято исключительно YouTube, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт."Мы принимаем это к сведению. Есть, очевидно, возможности для затронутых каналов противодействовать", — отметил он.Зайберт подчеркнул, что власти страны не связаны с этим решением, а подобные заявления не соответствуют действительности.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее сказал, что блокировка препятствует работе СМИ, сопряжена с цензурой и грубо нарушает российские законы, поэтому не следует исключать возможность принятия мер по принуждению платформы к их соблюдению.Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google ответили, что закрыли каналы из-за "нарушения условий использования сервиса". Симоньян отметила, что эти правила "нигде ими самими не прописаны", и назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны со стороны Германии.МИД России назвал удаление каналов актом беспрецедентной информационной агрессии, а Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой.
https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750532507.html
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германия, youtube, в мире, берлин (город), штеффен зайберт, rt deutsch
12:40 29.09.2021 (обновлено: 13:36 29.09.2021)
Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube
В правительстве Германии назвали YouTube ответственным за закрытие канала RT Deutsch