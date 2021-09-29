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Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube
Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube - РИА Новости, 29.09.2021
Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube
Решение о блокировке RT Deutsch принято исключительно YouTube, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:40
2021-09-29T13:36
германия
youtube
в мире
берлин (город)
штеффен зайберт
rt deutsch
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БЕРЛИН, 29 сен — РИА Новости. Решение о блокировке RT Deutsch принято исключительно YouTube, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт."Мы принимаем это к сведению. Есть, очевидно, возможности для затронутых каналов противодействовать", — отметил он.Зайберт подчеркнул, что власти страны не связаны с этим решением, а подобные заявления не соответствуют действительности.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее сказал, что блокировка препятствует работе СМИ, сопряжена с цензурой и грубо нарушает российские законы, поэтому не следует исключать возможность принятия мер по принуждению платформы к их соблюдению.Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google ответили, что закрыли каналы из-за "нарушения условий использования сервиса". Симоньян отметила, что эти правила "нигде ими самими не прописаны", и назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны со стороны Германии.МИД России назвал удаление каналов актом беспрецедентной информационной агрессии, а Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой.
https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750532507.html
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германия, youtube, в мире, берлин (город), штеффен зайберт, rt deutsch
12:40 29.09.2021 (обновлено: 13:36 29.09.2021)
 
Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube

В правительстве Германии назвали YouTube ответственным за закрытие канала RT Deutsch

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 29 сен — РИА Новости. Решение о блокировке RT Deutsch принято исключительно YouTube, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Мы принимаем это к сведению. Есть, очевидно, возможности для затронутых каналов противодействовать", — отметил он.
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Зайберт подчеркнул, что власти страны не связаны с этим решением, а подобные заявления не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее сказал, что блокировка препятствует работе СМИ, сопряжена с цензурой и грубо нарушает российские законы, поэтому не следует исключать возможность принятия мер по принуждению платформы к их соблюдению.
"И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному", — заключил он.
Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google ответили, что закрыли каналы из-за "нарушения условий использования сервиса". Симоньян отметила, что эти правила "нигде ими самими не прописаны", и назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны со стороны Германии.
МИД России назвал удаление каналов актом беспрецедентной информационной агрессии, а Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой.
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ГерманияYouTubeВ миреБерлин (город)Штеффен ЗайбертRT Deutsch
 
 
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