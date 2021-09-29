https://ria.ru/20210929/rt-1752290305.html

Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube

Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube - РИА Новости, 29.09.2021

Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube

Решение о блокировке RT Deutsch принято исключительно YouTube, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:40

2021-09-29T12:40

2021-09-29T13:36

германия

youtube

в мире

берлин (город)

штеффен зайберт

rt deutsch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg

БЕРЛИН, 29 сен — РИА Новости. Решение о блокировке RT Deutsch принято исключительно YouTube, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт."Мы принимаем это к сведению. Есть, очевидно, возможности для затронутых каналов противодействовать", — отметил он.Зайберт подчеркнул, что власти страны не связаны с этим решением, а подобные заявления не соответствуют действительности.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее сказал, что блокировка препятствует работе СМИ, сопряжена с цензурой и грубо нарушает российские законы, поэтому не следует исключать возможность принятия мер по принуждению платформы к их соблюдению.Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google ответили, что закрыли каналы из-за "нарушения условий использования сервиса". Симоньян отметила, что эти правила "нигде ими самими не прописаны", и назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны со стороны Германии.МИД России назвал удаление каналов актом беспрецедентной информационной агрессии, а Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой.

https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750532507.html

https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750537271.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, youtube, в мире, берлин (город), штеффен зайберт, rt deutsch