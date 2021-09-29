https://ria.ru/20210929/rosstat-1752388406.html

В России подорожал картофель

В России подорожал картофель - РИА Новости, 29.09.2021

В России подорожал картофель

Картофель в России за неделю с 21 по 27 сентября подорожал сразу на 1,77%, свежая белокочанная капуста, морковь, лук и яблоки дешевеют, рост цен на огурцы... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T19:41

2021-09-29T19:41

2021-09-29T19:41

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Картофель в России за неделю с 21 по 27 сентября подорожал сразу на 1,77%, свежая белокочанная капуста, морковь, лук и яблоки дешевеют, рост цен на огурцы замедлился, а помидоры подорожали сильнее, чем на прошлой неделе, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%", - говорится в сообщении. Согласно данным Росстата, свежие помидоры стали дороже на 10,05%, огурцы – на 4,19%, картофель – на 1,77%. Свежая белокочанная капуста подешевела на 0,46%, репчатый лук - тоже на 0,46%, морковь - на 1,2%, а яблоки упали в цене в среднем на 2,01%.За предыдущий отчетный период, с 20 по 27 сентября, цены на плодоовощную продукцию в среднем по России также выросли на 0,3%. В частности, помидоры стали дороже на 7,94%, огурцы – на 7%, картофель – на 0,08%. Морковь подешевела на 3,03%, яблоки – на 1,09%, репчатый лук – на 1,12%, а свежая белокочанная капуста – на 0,63%.С начала года к 27 сентября картофель в России подорожал на 30,25%, капуста - на 86,92%, лук - на 21,83%. Морковь с начала года выросла в цене на 34,06%, яблоки - на 0,06%. Свежие огурцы подешевели на 45,62%, помидоры - на 28,93%.С 21 по 27 сентября в России выросли цены на черный чай (на 0,7%), на говядину, свинину, сосиски, сардельки, а также стерилизованное молоко (на 0,6%), на сметану и рис (на 0,5%). Цены на пастеризованное молоко выросли на 0,4%, вареные, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло стали дороже на 0,3%, цены на пшено, соль, сычужные сыры, маргарин, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли на 0,2%, на мороженую рыбу и творог – на 0,1%.Снизились цены на баранину (на 0,4%), на мясные консервы для детского питания (на 0,3%), сухие молочные смеси для детского питания, водка, печенье и шоколадные конфеты стали дешевле в среднем на 0,1%.Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 1,12%, в том числе в 62 субъектах РФ – на 0,1-2%, а в десяти регионах - на 2,1-3,6%. "В шести субъектах цены не изменились. В семи субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,5%", - сообщает статистическое ведомство.За предыдущую неделю, с 14 по 20 сентября, мясо кур подорожало больше - на 1,25%, а с начала года по 27 сентября цена выросла на 19,68%.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,1%, в том числе в 36 субъектах РФ - на 0,1-3,5%. "В 36 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%", - сообщает Росстат.С 14 по 20 сентября цены на сахар выросли на 0,25%, а с начала года по 27 сентября - прибавили 4,4%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,08% против роста на предыдущей неделе на 0,04%. По данным Росстата, в 25 субъектах РФ цены выросли на 0,1-2,5%, в 37 - не изменились, а в 23 регионах - снизились на 0,1-1,7%. С начала года по 27 сентября подсолнечное масло подорожало на 5,91%.Гречка с 21 по 27 сентября подорожала на 0,3% (за предыдущий период - на 0,37%, с начала года - на 11,66%). Рис стал дороже на 0,46% (неделей ранее цены снизились на 0,11%, а с начала года - выросли на 2,5%). Цены на пшено выросли на 0,22% (за предыдущую неделю - на 0,19%, а с начала года - снизились на 3,43%).Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,25% (за предыдущий период - подешевела на 0,02%, с начала года - подорожала на 4,69%). Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросли в цене на 0,55% (неделей ранее - на 0,3%, с начала года - на 6,7%). Вермишель подорожала на 0,7% (за предыдущий период - на 0,42%, с начала года - на 6,62%).Белый хлеб подорожал на 0,27% (неделей ранее - на 0,15%, с начала года - на 4,6%); черный хлеб - на 0,12%, как и за предыдущий период (с начала года - на 4,69%).Рост цен на яйца в России за неделю с 21 по 27 сентября ускорился до 3,5%, следует из данных Росстата.За предыдущий отчетный период цены в среднем выросли на 2,07%, а с начала года они снизились на 5,98%.По данным Росстата, последний раз темп прироста цен на яйца в России преодолевал планку в 3% в декабре 2020 года, а с 8 по 14 декабря прошлого года яйца подорожали на 4%. В свою очередь за неделю с 21 по 27 сентября темпы прироста цен превысили 10% в Архангельской области, Калмыкии, Крыму, Тыве и Севастополе - в городе рост стал самым сильным (17,19%).В 55 регионах куриные яйца за неделю стали дороже на 0,1-5%, а в 22 - на 5,1-17,2%. "В четырех субъектах цены не изменились. В четырех субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-1,3%", - сообщает Росстат.

https://ria.ru/20210927/ptitsa-1752038548.html

https://ria.ru/20210925/produkty-1751730976.html

https://ria.ru/20210922/pshenitsa-1751350932.html

https://ria.ru/20210915/minselkhoz-1750235469.html

https://ria.ru/20210903/tovary-1748492140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия