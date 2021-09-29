https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752353984.html
Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT
Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT - РИА Новости, 29.09.2021
Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT
Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:01
2021-09-29T17:01
2021-09-29T19:35
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
rt deutsch
общество
маргарита симоньян
google
валентина матвиенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она уточнила, что ведомству следует в том числе наложить большие штрафы, чтобы обязать видеосервис исполнять российские законы.По словам Матвиенко, действия YouTube — это проявление двойных и тройных стандартов нарушения свободы слова и европейских конвенций.По ее мнению, эффективным средством стало бы решение госкомпаний и национально ориентированного патриотичного бизнеса не размещать рекламу у подобных сервисов.Матвиенко подчеркнула, что YouTube удаляет популярные у пользователей каналы, которые отличаются точкой зрения и объективной подачей новостей.Накануне стало известно, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала медиахолдинга RT — RT DE и Der Fehlende Part.Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала происходящее "полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии".Роскомнадзор объявил, что владельцу YouTube — компании Google — грозит штраф от миллиона до трех миллионов рублей, если ресурсы не разблокируют.
https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html
https://ria.ru/20210928/mid-1752240191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
"Это была ожидаемая история" – Симоньян о блокировке двух каналов RT на YouTube
Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала новость о блокировке YouTube двух каналов немецкой редакции.
2021-09-29T17:01
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, rt deutsch, общество, маргарита симоньян, google, валентина матвиенко, россия
17:01 29.09.2021 (обновлено: 19:35 29.09.2021)
Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT
Матвиенко призвала Роскомнадзор занять максимально жесткую позицию по YouTube из-за RT
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор
должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
Она уточнила, что ведомству следует в том числе наложить большие штрафы, чтобы обязать видеосервис исполнять российские законы.
По словам Матвиенко, действия YouTube — это проявление двойных и тройных стандартов нарушения свободы слова и европейских конвенций.
"Мы, законодатели, посмотрим, что еще нужно прописать в нашем законодательстве, чтобы эти IT-компании не позволяли себе таким образом вести себя. <...> Они обязаны исполнять наше законодательство, считаться с нашими правилами", — отметила спикер Совфеда.
По ее мнению, эффективным средством стало бы решение госкомпаний и национально ориентированного патриотичного бизнеса не размещать рекламу у подобных сервисов.
Матвиенко подчеркнула, что YouTube удаляет популярные у пользователей каналы, которые отличаются точкой зрения и объективной подачей новостей.
Накануне стало известно, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала медиахолдинга RT — RT DE и Der Fehlende Part.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала происходящее "полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии".
Роскомнадзор объявил, что владельцу YouTube — компании Google
— грозит штраф от миллиона до трех миллионов рублей, если ресурсы не разблокируют.