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https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752353984.html
Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT
Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT - РИА Новости, 29.09.2021
Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT
Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:01
2021-09-29T19:35
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
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общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она уточнила, что ведомству следует в том числе наложить большие штрафы, чтобы обязать видеосервис исполнять российские законы.По словам Матвиенко, действия YouTube — это проявление двойных и тройных стандартов нарушения свободы слова и европейских конвенций.По ее мнению, эффективным средством стало бы решение госкомпаний и национально ориентированного патриотичного бизнеса не размещать рекламу у подобных сервисов.Матвиенко подчеркнула, что YouTube удаляет популярные у пользователей каналы, которые отличаются точкой зрения и объективной подачей новостей.Накануне стало известно, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала медиахолдинга RT — RT DE и Der Fehlende Part.Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала происходящее "полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии".Роскомнадзор объявил, что владельцу YouTube — компании Google — грозит штраф от миллиона до трех миллионов рублей, если ресурсы не разблокируют.
https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html
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"Это была ожидаемая история" – Симоньян о блокировке двух каналов RT на YouTube
Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала новость о блокировке YouTube двух каналов немецкой редакции.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, rt deutsch, общество, маргарита симоньян, google, валентина матвиенко, россия
17:01 29.09.2021 (обновлено: 19:35 29.09.2021)
 
Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT

Матвиенко призвала Роскомнадзор занять максимально жесткую позицию по YouTube из-за RT

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она уточнила, что ведомству следует в том числе наложить большие штрафы, чтобы обязать видеосервис исполнять российские законы.
По словам Матвиенко, действия YouTube — это проявление двойных и тройных стандартов нарушения свободы слова и европейских конвенций.
"Мы, законодатели, посмотрим, что еще нужно прописать в нашем законодательстве, чтобы эти IT-компании не позволяли себе таким образом вести себя. <...> Они обязаны исполнять наше законодательство, считаться с нашими правилами", — отметила спикер Совфеда.
По ее мнению, эффективным средством стало бы решение госкомпаний и национально ориентированного патриотичного бизнеса не размещать рекламу у подобных сервисов.
Матвиенко подчеркнула, что YouTube удаляет популярные у пользователей каналы, которые отличаются точкой зрения и объективной подачей новостей.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT
Накануне стало известно, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала медиахолдинга RT — RT DE и Der Fehlende Part.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала происходящее "полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии".
Роскомнадзор объявил, что владельцу YouTube — компании Google — грозит штраф от миллиона до трех миллионов рублей, если ресурсы не разблокируют.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 23:51
МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeRT DeutschОбществоМаргарита СимоньянGoogleВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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