https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752353984.html

Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT

Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT - РИА Новости, 29.09.2021

Матвиенко призвала Роскомнадзор дать YouTube жесткий ответ из-за RT

Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:01

2021-09-29T17:01

2021-09-29T19:35

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

rt deutsch

общество

маргарита симоньян

google

валентина матвиенко

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она уточнила, что ведомству следует в том числе наложить большие штрафы, чтобы обязать видеосервис исполнять российские законы.По словам Матвиенко, действия YouTube — это проявление двойных и тройных стандартов нарушения свободы слова и европейских конвенций.По ее мнению, эффективным средством стало бы решение госкомпаний и национально ориентированного патриотичного бизнеса не размещать рекламу у подобных сервисов.Матвиенко подчеркнула, что YouTube удаляет популярные у пользователей каналы, которые отличаются точкой зрения и объективной подачей новостей.Накануне стало известно, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала медиахолдинга RT — RT DE и Der Fehlende Part.Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала происходящее "полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии".Роскомнадзор объявил, что владельцу YouTube — компании Google — грозит штраф от миллиона до трех миллионов рублей, если ресурсы не разблокируют.

https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html

https://ria.ru/20210928/mid-1752240191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это была ожидаемая история" – Симоньян о блокировке двух каналов RT на YouTube Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала новость о блокировке YouTube двух каналов немецкой редакции. 2021-09-29T17:01 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, rt deutsch, общество, маргарита симоньян, google, валентина матвиенко, россия