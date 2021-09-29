https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html

Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT

Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT - РИА Новости, 29.09.2021

Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part и объяснить причины их... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:47

2021-09-29T10:47

2021-09-29T11:31

в мире

медиа - общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part и объяснить причины их введения. Об этом говорится в письме, которое ведомство направило руководству IT-гиганта.В Роскомнадзоре расценивают действия Google как нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также как акт цензуры в отношении российских СМИ. Там напомнили, что за такие действия интернет-ресурс могут признать причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и включить в соответствующий перечень. После этого ресурс получит предупреждение, за неисполнение которого предусматривается полная или частичная блокировка.Если Google проигнорирует требование разблокировать каналы RT на YouTube, ему грозит штраф в миллион рублей, а при повторном отказе — до трех миллионов.Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google заявили, что закрыли каналы из-за "нарушения условий использования сервиса". Симоньян отметила, что эти правила YouTube "нигде ими самими не прописаны", и назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.

https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html

https://ria.ru/20210928/panina-1752239653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия