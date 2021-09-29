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https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT - РИА Новости, 29.09.2021
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT
Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part и объяснить причины их... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:47
2021-09-29T11:31
в мире
медиа - общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
youtube
телеканал rt
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part и объяснить причины их введения. Об этом говорится в письме, которое ведомство направило руководству IT-гиганта.В Роскомнадзоре расценивают действия Google как нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также как акт цензуры в отношении российских СМИ. Там напомнили, что за такие действия интернет-ресурс могут признать причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и включить в соответствующий перечень. После этого ресурс получит предупреждение, за неисполнение которого предусматривается полная или частичная блокировка.Если Google проигнорирует требование разблокировать каналы RT на YouTube, ему грозит штраф в миллион рублей, а при повторном отказе — до трех миллионов.Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google заявили, что закрыли каналы из-за "нарушения условий использования сервиса". Симоньян отметила, что эти правила YouTube "нигде ими самими не прописаны", и назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.
https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html
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Новости
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60
в мире, медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия
10:47 29.09.2021 (обновлено: 11:31 29.09.2021)
 
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT

Роскомнадзор пригрозил блокировать Google при отказе снять ограничения с каналов RT

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part и объяснить причины их введения. Об этом говорится в письме, которое ведомство направило руководству IT-гиганта.
В Роскомнадзоре расценивают действия Google как нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также как акт цензуры в отношении российских СМИ.
"Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today", — добавили в ведомстве.
Там напомнили, что за такие действия интернет-ресурс могут признать причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и включить в соответствующий перечень. После этого ресурс получит предупреждение, за неисполнение которого предусматривается полная или частичная блокировка.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
00:01
Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру
Если Google проигнорирует требование разблокировать каналы RT на YouTube, ему грозит штраф в миллион рублей, а при повторном отказе — до трех миллионов.
Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google заявили, что закрыли каналы из-за "нарушения условий использования сервиса". Симоньян отметила, что эти правила YouTube "нигде ими самими не прописаны", и назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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В Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды" Оруэлла
 
В миреМедиа - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleYouTubeТелеканал RTРоссия
 
 
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