10:47 29.09.2021 (обновлено: 11:31 29.09.2021)
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT
Роскомнадзор пригрозил блокировать Google при отказе снять ограничения с каналов RT
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part и объяснить причины их введения. Об этом говорится в письме, которое ведомство направило руководству IT-гиганта.
В Роскомнадзоре расценивают действия Google как нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также как акт цензуры в отношении российских СМИ.
"Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today", — добавили в ведомстве.
Там напомнили, что за такие действия интернет-ресурс могут признать причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и включить в соответствующий перечень. После этого ресурс получит предупреждение, за неисполнение которого предусматривается полная или частичная блокировка.
Если Google проигнорирует требование разблокировать каналы RT на YouTube, ему грозит штраф в миллион рублей, а при повторном отказе — до трех миллионов.
Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google заявили, что закрыли каналы из-за "нарушения условий использования сервиса". Симоньян отметила, что эти правила YouTube "нигде ими самими не прописаны", и назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.