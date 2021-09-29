https://ria.ru/20210929/romen-1752327174.html

Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом

Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом - РИА Новости, 29.09.2021

Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом

Московский Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом и отменил спектакли с 29 сентября по 10 октября, сообщает сайт театра. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:57

2021-09-29T15:57

2021-09-29T15:57

культура

ромэн

новости культуры

театр

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московский Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом и отменил спектакли с 29 сентября по 10 октября, сообщает сайт театра."Отменены спектакли с 29 сентября по 10 октября в связи с двухнедельным карантином по COVID-19. Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Будем ждать вас на спектакли с 14 октября", - сказано в сообщении театра.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ромэн , новости культуры, театр, коронавирус в россии