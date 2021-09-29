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Культура
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Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом
Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом - РИА Новости, 29.09.2021
Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом
Московский Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом и отменил спектакли с 29 сентября по 10 октября, сообщает сайт театра. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:57
2021-09-29T15:57
культура
ромэн
новости культуры
театр
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московский Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом и отменил спектакли с 29 сентября по 10 октября, сообщает сайт театра."Отменены спектакли с 29 сентября по 10 октября в связи с двухнедельным карантином по COVID-19. Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Будем ждать вас на спектакли с 14 октября", - сказано в сообщении театра.
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ромэн , новости культуры, театр, коронавирус в россии
15:57 29.09.2021
 
Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом

Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом

© Фото : пресс-служба театра "Ромэн" Актерская труппа театра "Ромэн"
Актерская труппа театра Ромэн - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : пресс-служба театра "Ромэн"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московский Театр "Ромэн" объявил двухнедельный карантин в связи с коронавирусом и отменил спектакли с 29 сентября по 10 октября, сообщает сайт театра.
"Отменены спектакли с 29 сентября по 10 октября в связи с двухнедельным карантином по COVID-19. Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Будем ждать вас на спектакли с 14 октября", - сказано в сообщении театра.
 
КультураРомэнНовости культурыТеатрКоронавирус в России
 
 
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