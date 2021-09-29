https://ria.ru/20210929/riga-1752268307.html

У Риги может появиться ночной мэр

У Риги может появиться ночной мэр - РИА Новости, 29.09.2021

У Риги может появиться ночной мэр

В латвийской столице может появиться новая административная должность — ночной мэр. В его обязанности будет входить контроль за работой развлекательных клубов,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:48

2021-09-29T15:48

2021-09-29T15:53

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В латвийской столице может появиться новая административная должность — ночной мэр. В его обязанности будет входить контроль за работой развлекательных клубов, баров и рассмотрение жалоб местных жителей на шумные мероприятия, сообщает "Европульс".В последние годы Рига становится все более популярной у туристов. Но гости часто мешают горожанам, а из-за вечеринок происходят конфликты. В связи с этим местные власти приняли решение ввести новую должность.Главной задачей такого мэра будет поиск стратегии развития ночной жизни города, чтобы всем было комфортно: бары и клубы продолжали работать, но не мешая жителям.Уточняется, что, скорее всего, должность будет коллективной: на нее могут претендовать представители некоммерческих организаций, занимающиеся проблемами городского пространства.Впервые ночные мэры появились в Амстердаме в 2012 году. Сейчас такая должность распространена во многих шумных городах мира, в том числе в Париже, Праге, Цюрихе.

https://ria.ru/20210929/marshrut-1752261013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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