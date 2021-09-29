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У Риги может появиться ночной мэр
У Риги может появиться ночной мэр - РИА Новости, 29.09.2021
У Риги может появиться ночной мэр
В латвийской столице может появиться новая административная должность — ночной мэр. В его обязанности будет входить контроль за работой развлекательных клубов,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:48
2021-09-29T15:48
2021-09-29T15:53
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В латвийской столице может появиться новая административная должность — ночной мэр. В его обязанности будет входить контроль за работой развлекательных клубов, баров и рассмотрение жалоб местных жителей на шумные мероприятия, сообщает "Европульс".В последние годы Рига становится все более популярной у туристов. Но гости часто мешают горожанам, а из-за вечеринок происходят конфликты. В связи с этим местные власти приняли решение ввести новую должность.Главной задачей такого мэра будет поиск стратегии развития ночной жизни города, чтобы всем было комфортно: бары и клубы продолжали работать, но не мешая жителям.Уточняется, что, скорее всего, должность будет коллективной: на нее могут претендовать представители некоммерческих организаций, занимающиеся проблемами городского пространства.Впервые ночные мэры появились в Амстердаме в 2012 году. Сейчас такая должность распространена во многих шумных городах мира, в том числе в Париже, Праге, Цюрихе.
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отдых, рига, латвия, новости - туризм, туристы, кафе, рестораны, париж, прага, туризм, стиль жизни, развлечения
15:48 29.09.2021 (обновлено: 15:53 29.09.2021)
У Риги может появиться ночной мэр
В латвийской столице планируют создать новую административную должность — ночной мэр
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
В латвийской столице может появиться новая административная должность — ночной мэр. В его обязанности будет входить контроль за работой развлекательных клубов, баров и рассмотрение жалоб местных жителей на шумные мероприятия, сообщает
"Европульс".
В последние годы Рига становится все более популярной у туристов. Но гости часто мешают горожанам, а из-за вечеринок происходят конфликты. В связи с этим местные власти приняли решение ввести новую должность.
Главной задачей такого мэра будет поиск стратегии развития ночной жизни города, чтобы всем было комфортно: бары и клубы продолжали работать, но не мешая жителям.
Уточняется, что, скорее всего, должность будет коллективной: на нее могут претендовать представители некоммерческих организаций, занимающиеся проблемами городского пространства.
Впервые ночные мэры появились в Амстердаме в 2012 году. Сейчас такая должность распространена во многих шумных городах мира, в том числе в Париже, Праге, Цюрихе.