https://ria.ru/20210929/rekin-1752288727.html

Сергей Рекин: ТМК видит тренд на создание инновационных труб

Сергей Рекин: ТМК видит тренд на создание инновационных труб - РИА Новости, 29.09.2021

Сергей Рекин: ТМК видит тренд на создание инновационных труб

Рынок добычи углеводородов в России за последние годы серьезно изменился, увеличилась доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, и это потребует... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:34

2021-09-29T12:34

2021-09-29T13:10

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Рынок добычи углеводородов в России за последние годы серьезно изменился, увеличилась доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, и это потребует производства более высокотехнологичных труб из уникальных сплавов, считает директор по развитию и техническим продажам премиальных видов продукции Трубной Металлургической Компании (ТМК) Сергей Рекин. В интервью РИА Новости он рассказал о расширении участия ТМК в разработке месторождений на шельфе Сахалина и работе по формированию в регионе водородного кластера.- Сергей Александрович, на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" ТМК и "Сахалин Энерджи" подписывают соглашение о расширении сортамента поставляемой продукции для проекта "Сахалин-2". Что оно предполагает?- Соглашение нацелено на расширение сортамента продукции ТМК, которую мы поставляем по проекту "Сахалин-2" для "Сахалин Энерджи". Около пяти лет назад мы начали процесс по локализации производства трубной продукции, чтобы на проекте использовались российские трубы. Первым итогом совместной работы стала квалификация резьбового соединения TMK UP PF диаметром 245 миллиметров. Квалификацию мы проводили для компании Shell, и теперь можем поставлять эту продукцию не только для "Сахалин Энерджи", но и на другие проекты компании по всему миру.Сегодня мы продолжаем продвигаться по программе развития новой продукции и расширять сортамент. В ближайшее время планируем поставлять на проект трубы с новой линейкой премиальных резьбовых соединений – TMK UP Centum, продукцию из хромосодержащей стали типа Cr13 новых типоразмеров.- Планируется ли дальнейшее расширение сотрудничества в разработке месторождений на шельфе Сахалина? Используются ли там еще какие-то импортные трубы, которые можно заместить российскими? Или уже нет зависимости от иностранных производителей?- Мы видим определенные перспективы для наращивания объемов поставок наших отечественных труб – нам еще есть, что замещать. Например, на сегодняшний день компании Exxon Mobil и "Роснефть", разрабатывающие шельфовые месторождения на Сахалине, также импортируют некоторые позиции, и мы ведем с ними работу по локализации. В прошлом году состоялась поставка высокотехнологичных труб ТМК для проекта "Сахалин-1". Мы поступательно движемся по пути импортозамещения. ТМК также поставляет весь сортамент продукции для месторождений "Газпрома".- ТМК намерена стать активным участником формирующегося на Сахалине водородного кластера. Как именно компания будет участвовать в процессе?- К счастью для нас, водород поставляется по трубам, поэтому водородная тематика нам также близка. Это новый вызов для нашей компании, но несмотря на сравнительную новизну вопроса ТМК уже существенно продвинулась на этом направлении. У нас есть серьезный технологический задел, также в R&D-центре ТМК в "Сколково" идет работа по разработке трубной продукции нового поколения для всех этапов технологической цепочки – производства, транспортировки, хранения и использования водородного топлива.Мы также получим серьезные преимущества на этом рынке благодаря запуску нового комплекса по производству плоского нержавеющего проката. Эти мощности ТМК создает в городе Волжский в Волгоградской области, где расположен наш Волжский трубный завод (ВТЗ). Предприятие будет выпускать до 500 тысяч тонн проката из специальных сталей и сплавов. Ведь в России сложилась парадоксальная ситуация – сегодня на российском рынке в сортаменте плоского проката для нержавеющих труб порядка 90% приходится на импорт. Мы нацелены на импортозамещение.- У ТМК уже есть готовые решения или перед вами стоит задача новых разработок под цели создаваемого водородного кластера?- У нас уже есть готовое решение – трубы из специальной нержавеющей стали, произведенные в соответствии с требованиями международного стандарта. Мы презентовали образцы на "Иннопроме" и Восточном экономическом форуме в этом году и готовы приступить к промышленному производству труб, элементов технологических трубопроводов и самих трубопроводов для транспортировки водорода конечному потребителю.В нашем Научно-техническом центре в "Сколково" ведется разработка новых трубных решений для водорода, которые будут выдерживать сверхнизкие температуры, большое давление и соответствовать другим требованиям, которые применяются к продукции для водородной энергетики. В ближайших планах компании — начать испытание на стойкость трубной продукции именно для водорода.Наша продукция будет использоваться в том числе для утилизации СО2, образующегося при производстве водорода. Речь идет о получении "голубого" водорода из природного газа с использованием технологий улавливания и последующей утилизацией СО2. По нашим оценкам, именно этот способ производства водорода будет наиболее распространен в России в ближайшей перспективе. Трубы для установок парового реформинга ТМК начнет поставлять уже в 2022 году.- Вы реализуете соглашение о сотрудничестве с Сахалинским государственным университетом, расскажите, в чем оно заключается?- Это соглашение подписано недавно. Оно подразумевает совместное проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, развитие технологий по получению и транспортировке водорода, а также подготовку квалифицированных кадров для отрасли. Сейчас мы находимся на стадии формирования рабочей группы. В первую очередь, будем совместно с университетом готовить нормативную документацию для производства водородного топлива. Сегодня в отрасли используются импортные технологии, отечественной нормативной базы для водородной энергетики нет – будем создавать ее вместе с партнерами. Еще одно направление совместной работы – обучение студентов-энергетиков передовым технологиям по разработке и производству трубной продукции.- Как вы оцениваете перспективы нефтегазовой отрасли в России и в мире в целом? Недавно "Росгеология" озвучила прогноз, что запасов газа в России хватит на 70 лет добычи, нефти – на 30 лет. Каковы долгосрочные планы ТМК?- Как только возникают кризисные явления в экономике, сразу начинают "хоронить" нефть. Ее чуть ли не каждый год хоронят. Если речь идет о 30 годах – то и этот срок еще нужно прожить. Что ждет рынок за это время – посмотрим, ситуация стремительно меняется. Мы помним, что еще 10 лет назад не было масштабных поставок труб из специальных сталей – повсюду использовались обычные трубы из углеродистых сталей. Сейчас рынок настолько изменился, что и структура поставок высокотехнологичных трубных компаний по всему миру совсем другая. Существенно выросла доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, постоянно появляются новые технические требования.В ближайшие 30 лет мы будем создавать новые специальные виды сталей и сплавов, производить более высокотехнологичные, инновационные виды труб. И при этом создавать задел на будущее – развивать продукты для водородной энергетики, производства энергии из возобновляемых источников, новые решения для атомной энергетики. В ТМК сегодня активно развивается направление по созданию трубопроводов для атомной энергетики – как для существующих и строящихся атомных электростанций, так и для перспективных проектов. Так, в 2020 году мы поставили опытную партию труб для инновационного реактора "Росатома" на быстрых нейтронах. Посмотрим, какие еще направления ждут нас в будущем. Мы к ним готовы.

https://realty.ria.ru/20210928/sakhalin-1752109671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, интервью, трубная металлургическая компания, сахалинская область, южно-сахалинск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сахалин, россия