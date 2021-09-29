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Вице-президента Сбербанка не задержали, сообщил источник
Вице-президента Сбербанка не задержали, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2021
Вице-президента Сбербанка не задержали, сообщил источник
Мера пресечения экс-замглавы Минпросвещения и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, проходящей по делу о хищении, не избиралась, она не задержана, сообщил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:15
2021-09-29T18:15
2021-09-29T21:27
происшествия
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мера пресечения экс-замглавы Минпросвещения и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, проходящей по делу о хищении, не избиралась, она не задержана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и по месту жительства прошли следственные действия, также должна состояться проверка контрактов, заключенных при ее участии, сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Не задержана, мера пресечения пока не избиралась", - заявил собеседник агентства, напомнив, что речь идет об "экономической" статье.
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происшествия, сбербанк россии, россия
18:15 29.09.2021 (обновлено: 21:27 29.09.2021)
Вице-президента Сбербанка не задержали, сообщил источник
Источник: вице-президент Сбербанка Ракова, проходящая по делу о хищении, не задержана