https://ria.ru/20210929/rakova-1752373277.html

Вице-президента Сбербанка не задержали, сообщил источник

Вице-президента Сбербанка не задержали, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2021

Вице-президента Сбербанка не задержали, сообщил источник

Мера пресечения экс-замглавы Минпросвещения и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, проходящей по делу о хищении, не избиралась, она не задержана, сообщил... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:15

2021-09-29T18:15

2021-09-29T21:27

происшествия

сбербанк россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752353575_0:297:2979:1973_1920x0_80_0_0_cfb07964d09e9d35dd21904144b9ca6c.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мера пресечения экс-замглавы Минпросвещения и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, проходящей по делу о хищении, не избиралась, она не задержана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и по месту жительства прошли следственные действия, также должна состояться проверка контрактов, заключенных при ее участии, сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Не задержана, мера пресечения пока не избиралась", - заявил собеседник агентства, напомнив, что речь идет об "экономической" статье.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сбербанк россии, россия