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КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 29.09.2021
КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
Академия оборонных наук КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает госагентство ЦТАК. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:51
2021-09-29T09:42
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Академия оборонных наук КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает госагентство ЦТАК.Отмечается, что ее разработали в рамках принятого в январе пятилетнего военного плана. В Пхеньяне подчеркнули стратегическую важность запуска в развитии современной оборонной системы страны. Тестирование прошло в провинции Чагандо. Ученые проверили навигационный контроль ракеты, ее маневренность, аэродинамические показатели установленной на ней боеголовки, а также впервые представленную в КНДР "топливную ампулу".Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что соседняя страна запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Подробности не разглашаются, но известно, что он упал за пределами японской исключительной экономической зоны.
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кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море
01:51 29.09.2021 (обновлено: 09:42 29.09.2021)
 
КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты

КНДР заявила, что впервые испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8"

© REUTERS / North Korea's Korean Central News AgencyИспытания гиперзвуковой ракеты Hwasong-8 в КНДР
Испытания гиперзвуковой ракеты Hwasong-8 в КНДР - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / North Korea's Korean Central News Agency
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Академия оборонных наук КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает госагентство ЦТАК.
Отмечается, что ее разработали в рамках принятого в январе пятилетнего военного плана. В Пхеньяне подчеркнули стратегическую важность запуска в развитии современной оборонной системы страны.
Тестирование прошло в провинции Чагандо. Ученые проверили навигационный контроль ракеты, ее маневренность, аэродинамические показатели установленной на ней боеголовки, а также впервые представленную в КНДР "топливную ампулу".
Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что соседняя страна запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Подробности не разглашаются, но известно, что он упал за пределами японской исключительной экономической зоны.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонское море
 
 
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