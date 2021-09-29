https://ria.ru/20210929/raketa-1752244977.html

КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты

КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 29.09.2021

КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты

Академия оборонных наук КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает госагентство ЦТАК. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T01:51

2021-09-29T01:51

2021-09-29T09:42

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Академия оборонных наук КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает госагентство ЦТАК.Отмечается, что ее разработали в рамках принятого в январе пятилетнего военного плана. В Пхеньяне подчеркнули стратегическую важность запуска в развитии современной оборонной системы страны. Тестирование прошло в провинции Чагандо. Ученые проверили навигационный контроль ракеты, ее маневренность, аэродинамические показатели установленной на ней боеголовки, а также впервые представленную в КНДР "топливную ампулу".Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что соседняя страна запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Подробности не разглашаются, но известно, что он упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

https://ria.ru/20210928/koreya-1752100722.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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2021

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море