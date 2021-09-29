https://ria.ru/20210929/raketa-1752244977.html
КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 29.09.2021
КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
Академия оборонных наук КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает госагентство ЦТАК. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:51
2021-09-29T01:51
2021-09-29T09:42
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Академия оборонных наук КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает госагентство ЦТАК.Отмечается, что ее разработали в рамках принятого в январе пятилетнего военного плана. В Пхеньяне подчеркнули стратегическую важность запуска в развитии современной оборонной системы страны. Тестирование прошло в провинции Чагандо. Ученые проверили навигационный контроль ракеты, ее маневренность, аэродинамические показатели установленной на ней боеголовки, а также впервые представленную в КНДР "топливную ампулу".Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что соседняя страна запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Подробности не разглашаются, но известно, что он упал за пределами японской исключительной экономической зоны.
https://ria.ru/20210928/koreya-1752100722.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море
01:51 29.09.2021 (обновлено: 09:42 29.09.2021)
КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
КНДР заявила, что впервые испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8"