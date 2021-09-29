https://ria.ru/20210929/putin-1752374329.html
Путин призвал смотреть за "горизонт" после окончания работы МКС
Путин призвал смотреть за "горизонт" после окончания работы МКС - РИА Новости, 29.09.2021
Путин призвал смотреть за "горизонт" после окончания работы МКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо смотреть за "горизонт текущего десятилетия" после окончания работы Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:20
2021-09-29T18:20
2021-09-29T18:20
владимир путин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо смотреть за "горизонт текущего десятилетия" после окончания работы Международной космической станции (МКС), несмотря на возможность продления ее работы, и учитывать новые вызовы в исследовании космоса.Президент отметил, что Россия активно участвует в деятельности МКС, на ее российском сегменте идут исследовательские работы."В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону", - сказал глава государства на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции.Путин отметил, что российские специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.
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владимир путин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
Путин призвал смотреть за "горизонт" после окончания работы МКС
Путин призвал смотреть за "горизонт текущего десятилетия" после окончания работы МКС