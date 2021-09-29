https://ria.ru/20210929/putin-1752334199.html
Песков назвал слова о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом чушью
Песков назвал слова о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом чушью - РИА Новости, 29.09.2021
Песков назвал слова о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом чушью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял на встрече с Дональдом Трампом,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:34
2021-09-29T15:34
2021-09-29T17:31
дмитрий песков
в мире
сша
осака (город)
владимир путин
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фиона хилл
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял на встрече с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов.Речь идет о фрагменте из книги бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, где приводятся слова Фионы Хилл, которая в 2019 году была советником президента США по России. Говоря о встрече Путина и Трампа в Осаке, Хилл предположила, что российский лидер, несколько раз кашлянувший на переговорах, "возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа"."Это полная чушь", — сказал Песков РИА Новости.Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа" рассказывает о ее работе с 45-м президентом США. Гришэм была пресс-секретарем еще во время предвыборной кампании Трампа, затем работала в его администрации, а позже возглавляла аппарат по связям с общественностью первой леди Меланьи Трамп.
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дмитрий песков, в мире, сша, осака (город), владимир путин, дональд трамп, россия, фиона хилл
15:34 29.09.2021 (обновлено: 17:31 29.09.2021)
Песков назвал слова о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом чушью
Песков назвал слова о том, что Путин намеренно кашлял на встрече с Трампом, полной чушью