https://ria.ru/20210929/putin-1752327017.html

Путин нарочно кашлял на встрече с Трампом, заявили в США

Путин нарочно кашлял на встрече с Трампом, заявили в США - РИА Новости, 29.09.2021

Путин нарочно кашлял на встрече с Трампом, заявили в США

В окружении экс-президента США Дональда Трампа заподозрили главу российского государства Владимира Путина, который несколько раз закашлялся на встрече с ним в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:06

2021-09-29T15:06

2021-09-29T15:06

в мире

сша

япония

владимир путин

дональд трамп

фиона хилл

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. В окружении экс-президента США Дональда Трампа заподозрили главу российского государства Владимира Путина, который несколько раз закашлялся на встрече с ним в Японии, что он сделал это специально, поскольку Трамп боится микробов.Речь идет о встрече президентов в Японии в 2019 году.Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Меланье Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом - в качестве главы аппарата и пресс-представителя Меланьи Трамп.Представитель Трампа Лиз Харрингтон ранее заявила, что книга бывшего пресс-секретаря экс-президента - это "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".

https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752209769.html

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в мире, сша, япония, владимир путин, дональд трамп, фиона хилл