Путин нарочно кашлял на встрече с Трампом, заявили в США
Экс-советник главы США Хилл: Путин кашлем пытался спровоцировать боязнь микробов у Трампа
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. В окружении экс-президента США Дональда Трампа заподозрили главу российского государства Владимира Путина, который несколько раз закашлялся на встрече с ним в Японии, что он сделал это специально, поскольку Трамп боится микробов.
Речь идет о встрече президентов в Японии в 2019 году.
"Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. (Экс-советник бывшего президента США по России Фиона) Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа", - сообщает газета Washington Post со ссылкой на книгу бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.
Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Меланье Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом - в качестве главы аппарата и пресс-представителя Меланьи Трамп.
Представитель Трампа Лиз Харрингтон ранее заявила, что книга бывшего пресс-секретаря экс-президента - это "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".