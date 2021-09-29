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Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода
Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода - РИА Новости, 29.09.2021
Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода
Французский барон Александр Гревениц, который является прямым потомком Александра Пушкина, заявил, что род Пушкиных заканчивается, скоро некому будет носить... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:38
2021-09-29T17:38
2021-09-29T17:38
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ростов-на-дону
александр пушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Французский барон Александр Гревениц, который является прямым потомком Александра Пушкина, заявил, что род Пушкиных заканчивается, скоро некому будет носить фамилию великого писателя.В среду в рамках проекта "Диалог с Пушкиным", организованном фондом "Русский мир", в детской библиотеке имени Пушкина в Ростове-на-Дону прошла онлайн-встреча с потомком русского писателя."Могу сказать, что у меня двоюродный брат - он последний, который носит фамилию Пушкин. Его зовут Александр Пушкин, он женат. И у него нет детей и не будет. Значит, род Пушкиных кончается, никто не сможет носить фамилию Пушкина", - сказал Гревениц.Александр Гревениц – потомок Пушкина, его дед был женат на правнучке поэта.
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общество, ростов-на-дону, александр пушкин, россия
Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода
Потомок Пушкина барон Гревениц: род Пушкиных кончается на моем двоюродном брате