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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/pushkiny-1752363357.html
Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода
Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода - РИА Новости, 29.09.2021
Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода
Французский барон Александр Гревениц, который является прямым потомком Александра Пушкина, заявил, что род Пушкиных заканчивается, скоро некому будет носить... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:38
2021-09-29T17:38
культура
общество
ростов-на-дону
александр пушкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Французский барон Александр Гревениц, который является прямым потомком Александра Пушкина, заявил, что род Пушкиных заканчивается, скоро некому будет носить фамилию великого писателя.В среду в рамках проекта "Диалог с Пушкиным", организованном фондом "Русский мир", в детской библиотеке имени Пушкина в Ростове-на-Дону прошла онлайн-встреча с потомком русского писателя."Могу сказать, что у меня двоюродный брат - он последний, который носит фамилию Пушкин. Его зовут Александр Пушкин, он женат. И у него нет детей и не будет. Значит, род Пушкиных кончается, никто не сможет носить фамилию Пушкина", - сказал Гревениц.Александр Гревениц – потомок Пушкина, его дед был женат на правнучке поэта.
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общество, ростов-на-дону, александр пушкин, россия
17:38 29.09.2021
 
Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода

Потомок Пушкина барон Гревениц: род Пушкиных кончается на моем двоюродном брате

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент картины "Александр Сергеевич Пушкин" работы художника Петра Кончаловского
Фрагмент картины Александр Сергеевич Пушкин работы художника Петра Кончаловского - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Французский барон Александр Гревениц, который является прямым потомком Александра Пушкина, заявил, что род Пушкиных заканчивается, скоро некому будет носить фамилию великого писателя.
В среду в рамках проекта "Диалог с Пушкиным", организованном фондом "Русский мир", в детской библиотеке имени Пушкина в Ростове-на-Дону прошла онлайн-встреча с потомком русского писателя.
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"Могу сказать, что у меня двоюродный брат - он последний, который носит фамилию Пушкин. Его зовут Александр Пушкин, он женат. И у него нет детей и не будет. Значит, род Пушкиных кончается, никто не сможет носить фамилию Пушкина", - сказал Гревениц.
Александр Гревениц – потомок Пушкина, его дед был женат на правнучке поэта.
 
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