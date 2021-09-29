https://ria.ru/20210929/pushkiny-1752363357.html

Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода

Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода - РИА Новости, 29.09.2021

Потомок Пушкина рассказал о скором окончании существования рода

Французский барон Александр Гревениц, который является прямым потомком Александра Пушкина, заявил, что род Пушкиных заканчивается, скоро некому будет носить... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:38

2021-09-29T17:38

2021-09-29T17:38

культура

общество

ростов-на-дону

александр пушкин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Французский барон Александр Гревениц, который является прямым потомком Александра Пушкина, заявил, что род Пушкиных заканчивается, скоро некому будет носить фамилию великого писателя.В среду в рамках проекта "Диалог с Пушкиным", организованном фондом "Русский мир", в детской библиотеке имени Пушкина в Ростове-на-Дону прошла онлайн-встреча с потомком русского писателя."Могу сказать, что у меня двоюродный брат - он последний, который носит фамилию Пушкин. Его зовут Александр Пушкин, он женат. И у него нет детей и не будет. Значит, род Пушкиных кончается, никто не сможет носить фамилию Пушкина", - сказал Гревениц.Александр Гревениц – потомок Пушкина, его дед был женат на правнучке поэта.

https://ria.ru/20210418/pushkin-1728819457.html

ростов-на-дону

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общество, ростов-на-дону, александр пушкин, россия