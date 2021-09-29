https://ria.ru/20210929/ptitsy-1752270267.html
Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе
Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе - РИА Новости, 29.09.2021
Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе
Отравление фосфор-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области, сообщил РИА Новости глава управления... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:09
2021-09-29T11:09
2021-09-29T11:09
происшествия
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25421/16/254211618_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_ae5b402b7b122b34094784d148c2bf43.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Отравление фосфор-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области, сообщил РИА Новости глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц в Усть-Тарке: молодые грачи лежали на земле или с трудом передвигались. Всего погибло до 250 птиц. Анализы отправили в лаборатории для установления причин смерти."Инфекционные, вирусные и бактериальные заболевания были исключены. По токсикологии определили фосфор-органические соединения. Конкретный препарат не определили и, скорее всего, не определят, потому что для этого нужно специальное оборудование", - сказал собеседник агентства.Кузлякин пояснил, что птицы могли отравиться, склевав выметенное с обработанных от вредителей складов старое зерно, также отравление могло произойти с водой из любой лужи, в которую попало фосфор-органическое соединение. По его словам, конкретный источник отравления найти затруднительно."Это фактически единичный спорадический случай. Вся домашняя птица здоровая, у дикой тоже больше не было случаев", - добавил он.
https://ria.ru/20210806/ryba-1744698720.html
https://ria.ru/20210804/pchely-1744332290.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25421/16/254211618_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_8b5e2bc6c5d4c5d44242ba3116178d23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область
Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе
Причиной гибели птиц в селе Усть-Тарка стало отравление фосфор-органическими соединениями
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости.
Отравление фосфор-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области
, сообщил РИА Новости глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.
На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц в Усть-Тарке: молодые грачи лежали на земле или с трудом передвигались. Всего погибло до 250 птиц. Анализы отправили в лаборатории для установления причин смерти.
"Инфекционные, вирусные и бактериальные заболевания были исключены. По токсикологии определили фосфор-органические соединения. Конкретный препарат не определили и, скорее всего, не определят, потому что для этого нужно специальное оборудование", - сказал собеседник агентства.
Кузлякин пояснил, что птицы могли отравиться, склевав выметенное с обработанных от вредителей складов старое зерно, также отравление могло произойти с водой из любой лужи, в которую попало фосфор-органическое соединение. По его словам, конкретный источник отравления найти затруднительно.
"Это фактически единичный спорадический случай. Вся домашняя птица здоровая, у дикой тоже больше не было случаев", - добавил он.