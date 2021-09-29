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Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе
Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе - РИА Новости, 29.09.2021
Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе
Отравление фосфор-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области, сообщил РИА Новости глава управления... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:09
2021-09-29T11:09
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Отравление фосфор-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области, сообщил РИА Новости глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц в Усть-Тарке: молодые грачи лежали на земле или с трудом передвигались. Всего погибло до 250 птиц. Анализы отправили в лаборатории для установления причин смерти."Инфекционные, вирусные и бактериальные заболевания были исключены. По токсикологии определили фосфор-органические соединения. Конкретный препарат не определили и, скорее всего, не определят, потому что для этого нужно специальное оборудование", - сказал собеседник агентства.Кузлякин пояснил, что птицы могли отравиться, склевав выметенное с обработанных от вредителей складов старое зерно, также отравление могло произойти с водой из любой лужи, в которую попало фосфор-органическое соединение. По его словам, конкретный источник отравления найти затруднительно."Это фактически единичный спорадический случай. Вся домашняя птица здоровая, у дикой тоже больше не было случаев", - добавил он.
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происшествия, новосибирская область
11:09 29.09.2021
 
Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе

Причиной гибели птиц в селе Усть-Тарка стало отравление фосфор-органическими соединениями

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПтицы
Птицы - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Отравление фосфор-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области, сообщил РИА Новости глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.
На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц в Усть-Тарке: молодые грачи лежали на земле или с трудом передвигались. Всего погибло до 250 птиц. Анализы отправили в лаборатории для установления причин смерти.
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"Инфекционные, вирусные и бактериальные заболевания были исключены. По токсикологии определили фосфор-органические соединения. Конкретный препарат не определили и, скорее всего, не определят, потому что для этого нужно специальное оборудование", - сказал собеседник агентства.
Кузлякин пояснил, что птицы могли отравиться, склевав выметенное с обработанных от вредителей складов старое зерно, также отравление могло произойти с водой из любой лужи, в которую попало фосфор-органическое соединение. По его словам, конкретный источник отравления найти затруднительно.
"Это фактически единичный спорадический случай. Вся домашняя птица здоровая, у дикой тоже больше не было случаев", - добавил он.
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