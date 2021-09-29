https://ria.ru/20210929/ptitsy-1752270267.html

Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе

Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе - РИА Новости, 29.09.2021

Названа причина массовой гибели птиц в новосибирском селе

Отравление фосфор-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области, сообщил РИА Новости глава управления... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:09

2021-09-29T11:09

2021-09-29T11:09

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Отравление фосфор-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области, сообщил РИА Новости глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц в Усть-Тарке: молодые грачи лежали на земле или с трудом передвигались. Всего погибло до 250 птиц. Анализы отправили в лаборатории для установления причин смерти."Инфекционные, вирусные и бактериальные заболевания были исключены. По токсикологии определили фосфор-органические соединения. Конкретный препарат не определили и, скорее всего, не определят, потому что для этого нужно специальное оборудование", - сказал собеседник агентства.Кузлякин пояснил, что птицы могли отравиться, склевав выметенное с обработанных от вредителей складов старое зерно, также отравление могло произойти с водой из любой лужи, в которую попало фосфор-органическое соединение. По его словам, конкретный источник отравления найти затруднительно."Это фактически единичный спорадический случай. Вся домашняя птица здоровая, у дикой тоже больше не было случаев", - добавил он.

https://ria.ru/20210806/ryba-1744698720.html

https://ria.ru/20210804/pchely-1744332290.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область