https://ria.ru/20210929/prompredpriyatiya-1752400331.html
Опасные промпредприятия будут переносить из густонаселенных районов
Опасные промпредприятия будут переносить из густонаселенных районов - РИА Новости, 29.09.2021
Опасные промпредприятия будут переносить из густонаселенных районов
Опасные промышленные предприятия на территории России планируется переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям, следует... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:52
2021-09-29T20:52
2021-09-29T20:52
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Опасные промышленные предприятия на территории России планируется переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям, следует из соответствующего постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Основными задачами государственной политики в области промышленной безопасности являются … разработка комплексных мер по перебазированию из густонаселенных районов Российской Федерации или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ", - говорится в постановлении правительства о внесении изменений в госпрограмму РФ "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.В проекте федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы госпрограмма получит финансирование более 645 миллиардов рублей. Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021–2024 годы, четвертый – на 2025–2030 годы.
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общество, россия
Опасные промпредприятия будут переносить из густонаселенных районов
В России опасные промпредприятия будут переносить из густонаселенных районов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Опасные промышленные предприятия на территории России
планируется переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям, следует из соответствующего постановления правительства РФ, опубликованного
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Основными задачами государственной политики в области промышленной безопасности являются … разработка комплексных мер по перебазированию из густонаселенных районов Российской Федерации или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ", - говорится в постановлении правительства о внесении изменений в госпрограмму РФ "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.
В проекте федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы госпрограмма получит финансирование более 645 миллиардов рублей. Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021–2024 годы, четвертый – на 2025–2030 годы.