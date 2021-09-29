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Краснодарский край
https://ria.ru/20210929/prokat-1752380359.html
На Кубани предложили штрафовать за стихийное размещение пунктов проката
На Кубани предложили штрафовать за стихийное размещение пунктов проката - РИА Новости, 29.09.2021
На Кубани предложили штрафовать за стихийное размещение пунктов проката
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в среду рассмотрели введение штрафов за стихийное размещение пунктов проката велосипедов... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:51
2021-09-29T18:51
краснодарский край
общество
краснодарский край
россия
самокаты
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в среду рассмотрели введение штрафов за стихийное размещение пунктов проката велосипедов и самокатов, сообщает пресс-служба ЗСК."Изменениями предлагается установить административную ответственность за нарушение порядка и условий размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которого не требуется разрешения на строительство, велопарковок", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с законопроектом совершение такого правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа на физических лиц в размере четырех тысяч рублей, на юридических лиц – 30 тысяч рублей.Как добавили в ведомстве, порядок и условия размещения этих объектов были установлены соответствующим постановлением губернатора края, но ответственность за их несоблюдение не была предусмотрена.По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, это резонансная, затрагивающая интересы многих людей тема. Он уточнил, что от жителей региона всё чаще стали поступать жалобы на стихийное размещение пунктов проката велосипедов и мобильного электротранспорта."Мы эту тему уже обсуждали накануне парламентских каникул. Возмущение граждан можно понять. Электросамокаты могут развивать скорость до 80 км/ч. Это уже серьёзный транспорт, который становится участником дорожных происшествий. Статистика ДТП и несчастных случаев это подтверждает", – приводятся слова спикера кубанского парламента.Также Юрий Бурлачко отметил, что эта тема станет предметом рассмотрения не одного совещания. "В отдельных прибрежных территориях на набережных уже ввели ограничения на передвижения подобным транспортом. Надо двигаться дальше. Вносимые нами изменения в краевое законодательство являются лишь первым шагом. В перспективе необходимо установить правовые рамки для таких средств передвижения. Наша цель – гармонизировать интересы пешеходов и пользователей мобильного транспорта", - пояснил председатель ЗСК. Он уточнил, что решение этих вопросов потребует изменений в федеральном и краевом законодательстве. По его словам, депутаты ЗСК готовы к такой работе.
https://ria.ru/20210914/kuban-1750075399.html
https://ria.ru/20210915/krasnodar-1750233410.html
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общество, краснодарский край, россия, самокаты
18:51 29.09.2021
 
На Кубани предложили штрафовать за стихийное размещение пунктов проката

Депутаты ЗСК предложили штрафовать за стихийное размещение пунктов проката велосипедов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВелопарковка городского общественного проката велосипедов
Велопарковка городского общественного проката велосипедов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в среду рассмотрели введение штрафов за стихийное размещение пунктов проката велосипедов и самокатов, сообщает пресс-служба ЗСК.
"Изменениями предлагается установить административную ответственность за нарушение порядка и условий размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которого не требуется разрешения на строительство, велопарковок", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в соответствии с законопроектом совершение такого правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа на физических лиц в размере четырех тысяч рублей, на юридических лиц – 30 тысяч рублей.
Как добавили в ведомстве, порядок и условия размещения этих объектов были установлены соответствующим постановлением губернатора края, но ответственность за их несоблюдение не была предусмотрена.
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По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, это резонансная, затрагивающая интересы многих людей тема. Он уточнил, что от жителей региона всё чаще стали поступать жалобы на стихийное размещение пунктов проката велосипедов и мобильного электротранспорта.
"Мы эту тему уже обсуждали накануне парламентских каникул. Возмущение граждан можно понять. Электросамокаты могут развивать скорость до 80 км/ч. Это уже серьёзный транспорт, который становится участником дорожных происшествий. Статистика ДТП и несчастных случаев это подтверждает", – приводятся слова спикера кубанского парламента.
Также Юрий Бурлачко отметил, что эта тема станет предметом рассмотрения не одного совещания. "В отдельных прибрежных территориях на набережных уже ввели ограничения на передвижения подобным транспортом. Надо двигаться дальше. Вносимые нами изменения в краевое законодательство являются лишь первым шагом. В перспективе необходимо установить правовые рамки для таких средств передвижения. Наша цель – гармонизировать интересы пешеходов и пользователей мобильного транспорта", - пояснил председатель ЗСК. Он уточнил, что решение этих вопросов потребует изменений в федеральном и краевом законодательстве. По его словам, депутаты ЗСК готовы к такой работе.
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