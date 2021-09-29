https://ria.ru/20210929/prilepin-1752286362.html
Прилепин есть в списке получающих депутатские мандаты, заявили в ЦИК
Прилепин есть в списке получающих депутатские мандаты, заявили в ЦИК - РИА Новости, 29.09.2021
Прилепин есть в списке получающих депутатские мандаты, заявили в ЦИК
Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин значится в списке получающих мандаты депутатов Госдумы VIII созыва, свидетельствуют материалы... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:21
2021-09-29T12:21
2021-09-29T12:37
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
захар прилепин
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин значится в списке получающих мандаты депутатов Госдумы VIII созыва, свидетельствуют материалы ЦИК.Ранее пресс-секретарь Прилепина заявила РИА Новости, что политик принял решение отказаться от своего депутатского мандата, он передаст его кандидату, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210924/prilepin-1751679363.html
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политика, госдума рф, захар прилепин, партия "справедливая россия - за правду"
12:21 29.09.2021 (обновлено: 12:37 29.09.2021)
Прилепин есть в списке получающих депутатские мандаты, заявили в ЦИК
Захара Прилепина указали в списке получающих мандат депутата Государственной думы