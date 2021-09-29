https://ria.ru/20210929/poisk-1752413241.html

Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту

Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту - РИА Новости, 29.09.2021

Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту

Американская Google вводит новые поисковые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ), в частности, комбинированный поиск по изображениям и текстовым... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T23:03

2021-09-29T23:03

2021-09-29T23:08

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американская Google вводит новые поисковые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ), в частности, комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам, сообщается в пресс-релизе компании."В ближайшие месяцы мы представим новый способ визуального поиска с возможностью задавать вопросы о том, что вы видите", - говорится в сообщении компании.Таким образом, просматривая какие-либо изображения, пользователи могут нажать иконку "Объектив" и ввести запрос, чтобы найти похожие изображения в других категориях. Google отмечает, что это поможет с поиском определенных товаров в большем количестве магазинов.Также Google вводит систему, которая будет ранжировать информацию по степени ее достоверности и надежности. Пользователям будет доступна дополнительная информация об источниках, теме, а также отзывы о вебсайте с других страниц.Кроме того, ИИ позволит пользователям с помощью карт получить доступ к информации, связанной с экологической обстановкой в локации. В частности, в октябре будет доступна функция, которая показывает большинство крупных пожаров.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20210927/smartfony-1752073434.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, google android, google, youtube