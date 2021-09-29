https://ria.ru/20210929/poisk-1752413241.html
Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту
Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту - РИА Новости, 29.09.2021
Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту
Американская Google вводит новые поисковые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ), в частности, комбинированный поиск по изображениям и текстовым... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T23:03
2021-09-29T23:03
2021-09-29T23:08
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американская Google вводит новые поисковые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ), в частности, комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам, сообщается в пресс-релизе компании."В ближайшие месяцы мы представим новый способ визуального поиска с возможностью задавать вопросы о том, что вы видите", - говорится в сообщении компании.Таким образом, просматривая какие-либо изображения, пользователи могут нажать иконку "Объектив" и ввести запрос, чтобы найти похожие изображения в других категориях. Google отмечает, что это поможет с поиском определенных товаров в большем количестве магазинов.Также Google вводит систему, которая будет ранжировать информацию по степени ее достоверности и надежности. Пользователям будет доступна дополнительная информация об источниках, теме, а также отзывы о вебсайте с других страниц.Кроме того, ИИ позволит пользователям с помощью карт получить доступ к информации, связанной с экологической обстановкой в локации. В частности, в октябре будет доступна функция, которая показывает большинство крупных пожаров.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20210927/smartfony-1752073434.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, google android, google, youtube
23:03 29.09.2021 (обновлено: 23:08 29.09.2021)
Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту
Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту на базе ИИ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Американская Google
вводит новые поисковые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ), в частности, комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам, сообщается в пресс-релизе компании.
"В ближайшие месяцы мы представим новый способ визуального поиска с возможностью задавать вопросы о том, что вы видите", - говорится в сообщении компании.
Таким образом, просматривая какие-либо изображения, пользователи могут нажать иконку "Объектив" и ввести запрос, чтобы найти похожие изображения в других категориях. Google отмечает, что это поможет с поиском определенных товаров в большем количестве магазинов.
Также Google вводит систему, которая будет ранжировать информацию по степени ее достоверности и надежности. Пользователям будет доступна дополнительная информация об источниках, теме, а также отзывы о вебсайте с других страниц.
Кроме того, ИИ позволит пользователям с помощью карт получить доступ к информации, связанной с экологической обстановкой в локации. В частности, в октябре будет доступна функция, которая показывает большинство крупных пожаров.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android
и YouTube
, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.