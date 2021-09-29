https://ria.ru/20210929/pogoda-1752299172.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 29.09.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Высокое давление и до 13 градусов тепла без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:13

2021-09-29T13:13

2021-09-29T13:13

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Высокое давление и до 13 градусов тепла без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни у нас будет хорошая погода. Атмосферное давление высокое, при переменной облачности осадков не ожидается. Ночная температура будет повыше, чем то, что мы наблюдали прошедшей ночью, потому что увеличится количество облаков, которые уберегут землю от выхолаживания. Минимальная температура будет порядка 5-7 градусов, по области 2-7", - рассказала Позднякова.По ее словам, в пятницу днем максимальная температура в Москве плюс 10-12, как и в среду, а по области - от 9 до 14 градусов тепла, при этом будет дуть северо-западный ветер со скорость 2-7 метров в секунду."И такая же погода сохранится на выходные дни. Фон атмосферного давления высокий, в условиях антициклона воздух будет прогреваться - и дневная температура может оказаться где-то градусов 12-13. Северо-западный ветер сменится юго-западными потоками, поэтому будет чуть теплее, чем пятничный день", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20210928/zima-1752171162.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, татьяна позднякова