Новая версия поезда "Иволга" готова к сертификации
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд Иволга
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Начались сертификационные испытания пассажирского поезда новой модификации "Иволга 3.0", созданного на Тверском вагоностроительном заводе (входит в "Трансмашхолдинг"), сообщили в компании.
По желаниям пассажиров
Сертификация "Иволги 3.0" завершится до конца I квартала 2022 года. Это значит, что уже в следующем году совершенно новый, ультрасовременный поезд повышенной комфортности может быть запущен в эксплуатацию.
"В настоящее время мы начали сертификационные испытания данного поезда", - отметил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.
Этим летом головной вагон поезда новой модификации "Иволга 3.0" можно было увидеть дважды: в июле на MOSCOW URBAN FORUM 2021, и в конце августа - на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо" в Щербинке. При этом специалисты ТМХ призывали будущих пассажиров стать "соавторами" новых вагонов. Пожелания посетителей форумов скрупулезно фиксировались.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд Иволга
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд Иволга
Состав спроектирован так, что в нем, в зависимости от пожеланий заказчика, можно менять и интерьер вагонов, и их высокотехнологичную "начинку". Как отметил Александр Лошманов, "Иволга" —многофункциональная платформа электропоездов, она может использоваться как для городских или пригородных, так и для межрегиональных перевозок.
"В авиации принято, что воздушное судно по базовому контракту продается пустым, и каждая авиакомпания заполняет салон по своему усмотрению. В случае с "Иволгой 3.0" принцип тот же. Производители, наконец, достигли того уровня, когда у них есть возможность кастомизировать все пожелания клиентов-перевозчиков. А те, соответственно, не тратят дополнительных средств до начала эксплуатации, чтобы переделывать то, что уже было поставлено", - говорит ментор программы "Транспортные системы агломераций" Высшей инженерной школы Российского университета транспорта Александр Сыромятников.
На сегодняшний день "Иволга" уже является самым быстрым пассажирским городским поездом в России. И что не менее важно, она имеет максимальное ускорение – до 1 м/с2. Это на 10% больше, чем у предыдущих модификаций, и на 30% – чем у ближайших аналогов.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд Иволга
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд Иволга
"Иволга 3.0" - первый из поездов серии, который имеет максимальную скорость 160 км/час. Этот позволяет использовать его в перспективе как межрегиональный", - отметил заместитель директора научно-образовательного центра "Цифровые высокоскоростные транспортные системы" Российской открытой академии транспорта Александр Чекмарев.
Забота о сервисе
Над дизайном новой модификации электропоезда работали специалисты стратегического партнера ТМХ - Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд Иволга
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд Иволга
Обновленная версия "Иволги" взяла все лучшее у предыдущих модификаций. Это и широкие входные двери (1400 миллиметров), которые обеспечивают более свободный вход и выход пассажиров, и отсутствие тамбуров, что сделало возможным беспрепятственный проход между вагонами и более равномерное распределение пассажиров по составу даже в часы пик. В электропоезде работает система кондиционирования воздуха с функцией обеззараживания и адаптивное освещение, когда яркость света меняется в зависимости от времени суток. Кроме того, "Иволга 3.0" максимально приспособлена к перевозке маломобильных пассажиров и детских колясок. В головных вагонах есть возможность размещать велосипеды и устанавливать вендинговые аппараты.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд Иволга
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд Иволга
Количество кресел в вагонах увеличилось. В головном их теперь – 35, в прицепных – 72. Кроме того, кресла стали более эргономичными - с поддержкой поясничного и плечевого пояса, появились подлокотники. Для вещей пассажиров теперь есть дополнительные крючки на вертикальных поручнях, крепления для велосипедов. А зарядить телефон можно не только через USB-порт, но и с помощью Type-C-розеток.
"Еще два года назад этих розеток не было. Их появление означает, что производитель следит за новыми тенденциями, заботится о качестве клиентского сервиса. Есть маленькие, казалось бы, детали, которые многократно повышают это качество. Например, едете вы на работу, купили кофе. Но куда вы его поставите в вагоне? На пол? И один маленький столик меняет очень много. А в "Иволге" такой есть. Потому что сегодняшнему пассажиру, который использует поезд при поездке в центр города, важно куда-нибудь поставить банальную чашку с кофе", - говорит Сыромятников.
Вместе на международный рынок
В "Иволге 3.0" доля комплектующих российского производства составляет 94%. Новую модификацию "Иволги" оценил и премьер Михаил Мишустин во время посещения Тверского вагоностроительного завода 13 июля 2021 года, после которого он поручил Минпромторгу разработать дополнительные меры поддержки транспортного машиностроения.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд Иволга
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд Иволга
В Твери сейчас работает один из самых больших кластеров транспортного машиностроения в России. Кластер – это не только предприятия (в том числе, малые и средние), но и технопарк "Ключевые системы машиностроения", и учебные заведения, и общественные организации, в том числе из других регионов. Кластер поможет предприятиям Тверской области объединить усилия для выхода на международный рынок.
"Исходя из продукции, которую производит завод, можно сказать, что он осваивает много разных направлений и новых технологий, модернизирует существующие проекты. Развитие есть. Мы знаем, что ТМХ осваивает и зарубежные рынки. В том числе, недавно закончилась очередная поставка вагонов в Египет", - отмечает Чекмарев.