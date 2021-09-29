https://ria.ru/20210929/pochki-1752372422.html
Ученые объяснили, почему коронавирус может вызвать заболевания почек
Ученые объяснили, почему коронавирус может вызвать заболевания почек - РИА Новости, 29.09.2021
Ученые объяснили, почему коронавирус может вызвать заболевания почек
Возникающая при коронавирусной инфекции потеря ACE2, белка, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, приводит к дисбалансу в системах,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:12
2021-09-29T18:12
2021-09-29T18:12
наука
бразилия
здоровье
биология
коронавирус covid-19
почки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/65/1557376520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b76243d3edb604e8bed7dc5ff3bf8c79.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Возникающая при коронавирусной инфекции потеря ACE2, белка, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, приводит к дисбалансу в системах, регулирующих основные метаболические функции, нарушает фильтрацию крови и вызывает повреждения почек, которые могут стать необратимыми. К такому выводу пришли бразильские ученые Федерального университета Сан-Паулу. Статья опубликована в журнале Frontiers in Physiology.Результаты исследования показывают, что взаимодействие SARS-CoV-2 с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) не только позволяет вирусу инфицировать и размножаться в клетках человека, но и вызывает значительные сбои в двух белковых системах организма, участвующих в контроле артериального давления, воспаления и других процессах, — ренин-ангиотензиновой и кинин-калликреиновой.Например, когда артериальное давление падает, почки выделяют фермент ренин в кровоток, где он вырабатывает ангиотензин 1, который превращается под действием АПФ в ангиотензин 2 — активный гормон, который вызывает сужение сосудов, воздействуя на мышцы стенок мелких артерий. В нормальных условиях гармоничный баланс между ACE и ACE2 поддерживает гомеостаз ренин-ангиотензиновой системы. Вирус нарушает этот баланс, блокируя рецепторы ACE2."Важность рецептора ACE2 для клеточной инвазии SARS-CoV-2 хорошо известна, — приводятся в пресс-релизе Исследовательского фонда штата Сан-Паулу слова одного из авторов исследования Лилиан Каролин Гонсалвис де Оливейра (Lilian Caroline Gonçalves de Oliveira), руководителя лаборатории почек и гормонов Департамента медицины Федерального университета Сан-Паулу. — Взаимодействие между вирусом и рецептором не позволяет ACE2 выполнять свои защитные функции".Нарушение биологических функций ACE2 может привести к снижению почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации, изменяя способность почек выводить токсичные вещества-метаболиты. Кроме того, вирус может усилить сужение сосудов в почках, что приведет к ухудшению функции органа, а также непосредственно инфицировать клетки почек, вызывая их повреждение и способствуя возникновению острых и долгосрочных заболеваний, отмечают ученые."Исследования и систематические обзоры подтвердили 20-40 процентов случаев острого повреждения почек у пациентов с COVID-19. Опубликованные данные показывают, что в выздоровление у них идет медленнее, а в некоторых случаях возникают осложнения, требующие диализа", — говорит первый автор статьи Наяра Азинхейра Нобрега Круз (Nayara Azinheira Nobrega Cruz).Авторы подчеркивают, что перспектива увеличения числа случаев тяжелого повреждения почек из-за пандемии коронавируса вызывает серьезную озабоченность. Данные медицинской статистики в США показывают, что среди переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек в течение шести месяцев после заражения был на 23 процента выше, чем среди неинфицированных пациентов.
https://ria.ru/20210928/kovid-1752175665.html
https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751133569.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/65/1557376520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bc7b9018787bba789fdf204143a94bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, здоровье, биология, коронавирус covid-19, почки
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Возникающая при коронавирусной инфекции потеря ACE2, белка, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, приводит к дисбалансу в системах, регулирующих основные метаболические функции, нарушает фильтрацию крови и вызывает повреждения почек, которые могут стать необратимыми. К такому выводу пришли бразильские ученые Федерального университета Сан-Паулу
. Статья опубликована
в журнале Frontiers in Physiology.
Результаты исследования показывают, что взаимодействие SARS-CoV-2 с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) не только позволяет вирусу инфицировать и размножаться в клетках человека, но и вызывает значительные сбои в двух белковых системах организма, участвующих в контроле артериального давления, воспаления и других процессах, — ренин-ангиотензиновой и кинин-калликреиновой.
Например, когда артериальное давление падает, почки выделяют фермент ренин в кровоток, где он вырабатывает ангиотензин 1, который превращается под действием АПФ в ангиотензин 2 — активный гормон, который вызывает сужение сосудов, воздействуя на мышцы стенок мелких артерий. В нормальных условиях гармоничный баланс между ACE и ACE2 поддерживает гомеостаз ренин-ангиотензиновой системы. Вирус нарушает этот баланс, блокируя рецепторы ACE2.
"Важность рецептора ACE2 для клеточной инвазии SARS-CoV-2 хорошо известна, — приводятся в пресс-релизе Исследовательского фонда штата Сан-Паулу
слова одного из авторов исследования Лилиан Каролин Гонсалвис де Оливейра (Lilian Caroline Gonçalves de Oliveira), руководителя лаборатории почек и гормонов Департамента медицины Федерального университета Сан-Паулу. — Взаимодействие между вирусом и рецептором не позволяет ACE2 выполнять свои защитные функции".
Нарушение биологических функций ACE2 может привести к снижению почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации, изменяя способность почек выводить токсичные вещества-метаболиты. Кроме того, вирус может усилить сужение сосудов в почках, что приведет к ухудшению функции органа, а также непосредственно инфицировать клетки почек, вызывая их повреждение и способствуя возникновению острых и долгосрочных заболеваний, отмечают ученые.
"Исследования и систематические обзоры подтвердили 20-40 процентов случаев острого повреждения почек у пациентов с COVID-19. Опубликованные данные показывают, что в выздоровление у них идет медленнее, а в некоторых случаях возникают осложнения, требующие диализа", — говорит первый автор статьи Наяра Азинхейра Нобрега Круз (Nayara Azinheira Nobrega Cruz).
Авторы подчеркивают, что перспектива увеличения числа случаев тяжелого повреждения почек из-за пандемии коронавируса вызывает серьезную озабоченность. Данные медицинской статистики в США
показывают, что среди переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек в течение шести месяцев после заражения был на 23 процента выше, чем среди неинфицированных пациентов.