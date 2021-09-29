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Наука
https://ria.ru/20210929/pochki-1752372422.html
Ученые объяснили, почему коронавирус может вызвать заболевания почек
Ученые объяснили, почему коронавирус может вызвать заболевания почек - РИА Новости, 29.09.2021
Ученые объяснили, почему коронавирус может вызвать заболевания почек
Возникающая при коронавирусной инфекции потеря ACE2, белка, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, приводит к дисбалансу в системах,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:12
2021-09-29T18:12
наука
бразилия
здоровье
биология
коронавирус covid-19
почки
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Возникающая при коронавирусной инфекции потеря ACE2, белка, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, приводит к дисбалансу в системах, регулирующих основные метаболические функции, нарушает фильтрацию крови и вызывает повреждения почек, которые могут стать необратимыми. К такому выводу пришли бразильские ученые Федерального университета Сан-Паулу. Статья опубликована в журнале Frontiers in Physiology.Результаты исследования показывают, что взаимодействие SARS-CoV-2 с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) не только позволяет вирусу инфицировать и размножаться в клетках человека, но и вызывает значительные сбои в двух белковых системах организма, участвующих в контроле артериального давления, воспаления и других процессах, — ренин-ангиотензиновой и кинин-калликреиновой.Например, когда артериальное давление падает, почки выделяют фермент ренин в кровоток, где он вырабатывает ангиотензин 1, который превращается под действием АПФ в ангиотензин 2 — активный гормон, который вызывает сужение сосудов, воздействуя на мышцы стенок мелких артерий. В нормальных условиях гармоничный баланс между ACE и ACE2 поддерживает гомеостаз ренин-ангиотензиновой системы. Вирус нарушает этот баланс, блокируя рецепторы ACE2."Важность рецептора ACE2 для клеточной инвазии SARS-CoV-2 хорошо известна, — приводятся в пресс-релизе Исследовательского фонда штата Сан-Паулу слова одного из авторов исследования Лилиан Каролин Гонсалвис де Оливейра (Lilian Caroline Gonçalves de Oliveira), руководителя лаборатории почек и гормонов Департамента медицины Федерального университета Сан-Паулу. — Взаимодействие между вирусом и рецептором не позволяет ACE2 выполнять свои защитные функции".Нарушение биологических функций ACE2 может привести к снижению почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации, изменяя способность почек выводить токсичные вещества-метаболиты. Кроме того, вирус может усилить сужение сосудов в почках, что приведет к ухудшению функции органа, а также непосредственно инфицировать клетки почек, вызывая их повреждение и способствуя возникновению острых и долгосрочных заболеваний, отмечают ученые."Исследования и систематические обзоры подтвердили 20-40 процентов случаев острого повреждения почек у пациентов с COVID-19. Опубликованные данные показывают, что в выздоровление у них идет медленнее, а в некоторых случаях возникают осложнения, требующие диализа", — говорит первый автор статьи Наяра Азинхейра Нобрега Круз (Nayara Azinheira Nobrega Cruz).Авторы подчеркивают, что перспектива увеличения числа случаев тяжелого повреждения почек из-за пандемии коронавируса вызывает серьезную озабоченность. Данные медицинской статистики в США показывают, что среди переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек в течение шести месяцев после заражения был на 23 процента выше, чем среди неинфицированных пациентов.
https://ria.ru/20210928/kovid-1752175665.html
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бразилия, здоровье, биология, коронавирус covid-19, почки
18:12 29.09.2021
 

Ученые объяснили, почему коронавирус может вызвать заболевания почек

© Depositphotos / rbhavanaЧеловеческая почка
Человеческая почка - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / rbhavana
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Возникающая при коронавирусной инфекции потеря ACE2, белка, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, приводит к дисбалансу в системах, регулирующих основные метаболические функции, нарушает фильтрацию крови и вызывает повреждения почек, которые могут стать необратимыми. К такому выводу пришли бразильские ученые Федерального университета Сан-Паулу. Статья опубликована в журнале Frontiers in Physiology.
Результаты исследования показывают, что взаимодействие SARS-CoV-2 с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) не только позволяет вирусу инфицировать и размножаться в клетках человека, но и вызывает значительные сбои в двух белковых системах организма, участвующих в контроле артериального давления, воспаления и других процессах, — ренин-ангиотензиновой и кинин-калликреиновой.
Например, когда артериальное давление падает, почки выделяют фермент ренин в кровоток, где он вырабатывает ангиотензин 1, который превращается под действием АПФ в ангиотензин 2 — активный гормон, который вызывает сужение сосудов, воздействуя на мышцы стенок мелких артерий. В нормальных условиях гармоничный баланс между ACE и ACE2 поддерживает гомеостаз ренин-ангиотензиновой системы. Вирус нарушает этот баланс, блокируя рецепторы ACE2.
"Важность рецептора ACE2 для клеточной инвазии SARS-CoV-2 хорошо известна, — приводятся в пресс-релизе Исследовательского фонда штата Сан-Паулу слова одного из авторов исследования Лилиан Каролин Гонсалвис де Оливейра (Lilian Caroline Gonçalves de Oliveira), руководителя лаборатории почек и гормонов Департамента медицины Федерального университета Сан-Паулу. — Взаимодействие между вирусом и рецептором не позволяет ACE2 выполнять свои защитные функции".
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Нарушение биологических функций ACE2 может привести к снижению почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации, изменяя способность почек выводить токсичные вещества-метаболиты. Кроме того, вирус может усилить сужение сосудов в почках, что приведет к ухудшению функции органа, а также непосредственно инфицировать клетки почек, вызывая их повреждение и способствуя возникновению острых и долгосрочных заболеваний, отмечают ученые.
"Исследования и систематические обзоры подтвердили 20-40 процентов случаев острого повреждения почек у пациентов с COVID-19. Опубликованные данные показывают, что в выздоровление у них идет медленнее, а в некоторых случаях возникают осложнения, требующие диализа", — говорит первый автор статьи Наяра Азинхейра Нобрега Круз (Nayara Azinheira Nobrega Cruz).
Авторы подчеркивают, что перспектива увеличения числа случаев тяжелого повреждения почек из-за пандемии коронавируса вызывает серьезную озабоченность. Данные медицинской статистики в США показывают, что среди переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек в течение шести месяцев после заражения был на 23 процента выше, чем среди неинфицированных пациентов.
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