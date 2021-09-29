https://ria.ru/20210929/platezhi-1752245247.html

Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей

Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей - РИА Новости, 29.09.2021

Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей

Система быстрых платежей с 1 октября вводит новые требования для системно значимых банков, следует из положения Банка России о платежной системе. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T01:57

2021-09-29T01:57

2021-09-29T01:57

экономика

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Система быстрых платежей с 1 октября вводит новые требования для системно значимых банков, следует из положения Банка России о платежной системе.Согласно документу, с этого дня крупнейшие участники СБП должны обеспечить возможность совершения платежей физических лиц по инициативе получателя средств (так называемые операции C2C-pull), а также платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц (за исключением выплаты заработной платы).В настоящее время в России действует 12 системно значимых кредитных организаций - это "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. РИА Новости опросило крупнейшие банки с тем, чтобы узнать, как продвигается запуск обязательных сервисов. Многие из них ответили, что помнят о предстоящих изменениях и движутся в соответствии с графиком.Так, Газпромбанк успеет запустить сервисы к указанному сроку, сообщили в банке. МКБ в курсе планируемых изменений и уже работает над этим. Росбанк и Промсвязьбанк планируют запуститься в срок. ВТБ также находится на финальной стадии по запуску данных сервисов для клиентов. Райффайзенбанк собирается запустить переводы по инициативе получателя средств в ближайшее время, а сервис переводов в сторону физлиц от юридических лиц уже работает. Совкомбанк оба сервиса уже реализовал.Эксперт пояснил РИА Новости, какие действия может предпринять регулятор в случае, если банк не запускает предписанные сервисы своевременно. По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, в случае нарушений Банк России сначала выписывает предписание с требованием привести деятельность в соответствие с действующими требованиями. Если это предписание не исполняется, то ЦБ вправе установить штраф. Размер штрафа составляет до 0,1% минимального уставного капитала.

https://ria.ru/20210604/platezhi-1735643278.html

https://ria.ru/20210426/bank-1729997295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп), россия