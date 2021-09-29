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Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей - РИА Новости, 29.09.2021
Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
Система быстрых платежей с 1 октября вводит новые требования для системно значимых банков, следует из положения Банка России о платежной системе. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:57
2021-09-29T01:57
экономика
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Система быстрых платежей с 1 октября вводит новые требования для системно значимых банков, следует из положения Банка России о платежной системе.Согласно документу, с этого дня крупнейшие участники СБП должны обеспечить возможность совершения платежей физических лиц по инициативе получателя средств (так называемые операции C2C-pull), а также платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц (за исключением выплаты заработной платы).В настоящее время в России действует 12 системно значимых кредитных организаций - это "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. РИА Новости опросило крупнейшие банки с тем, чтобы узнать, как продвигается запуск обязательных сервисов. Многие из них ответили, что помнят о предстоящих изменениях и движутся в соответствии с графиком.Так, Газпромбанк успеет запустить сервисы к указанному сроку, сообщили в банке. МКБ в курсе планируемых изменений и уже работает над этим. Росбанк и Промсвязьбанк планируют запуститься в срок. ВТБ также находится на финальной стадии по запуску данных сервисов для клиентов. Райффайзенбанк собирается запустить переводы по инициативе получателя средств в ближайшее время, а сервис переводов в сторону физлиц от юридических лиц уже работает. Совкомбанк оба сервиса уже реализовал.Эксперт пояснил РИА Новости, какие действия может предпринять регулятор в случае, если банк не запускает предписанные сервисы своевременно. По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, в случае нарушений Банк России сначала выписывает предписание с требованием привести деятельность в соответствие с действующими требованиями. Если это предписание не исполняется, то ЦБ вправе установить штраф. Размер штрафа составляет до 0,1% минимального уставного капитала.
https://ria.ru/20210604/platezhi-1735643278.html
https://ria.ru/20210426/bank-1729997295.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп), россия
01:57 29.09.2021
 
Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей

Крупнейшие банки с 1 октября должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Система быстрых платежей с 1 октября вводит новые требования для системно значимых банков, следует из положения Банка России о платежной системе.
Согласно документу, с этого дня крупнейшие участники СБП должны обеспечить возможность совершения платежей физических лиц по инициативе получателя средств (так называемые операции C2C-pull), а также платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц (за исключением выплаты заработной платы).
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Путин рассказал о подключении банков к Системе быстрых платежей
В настоящее время в России действует 12 системно значимых кредитных организаций - это "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. РИА Новости опросило крупнейшие банки с тем, чтобы узнать, как продвигается запуск обязательных сервисов. Многие из них ответили, что помнят о предстоящих изменениях и движутся в соответствии с графиком.
Так, Газпромбанк успеет запустить сервисы к указанному сроку, сообщили в банке. МКБ в курсе планируемых изменений и уже работает над этим. Росбанк и Промсвязьбанк планируют запуститься в срок. ВТБ также находится на финальной стадии по запуску данных сервисов для клиентов. Райффайзенбанк собирается запустить переводы по инициативе получателя средств в ближайшее время, а сервис переводов в сторону физлиц от юридических лиц уже работает. Совкомбанк оба сервиса уже реализовал.
Эксперт пояснил РИА Новости, какие действия может предпринять регулятор в случае, если банк не запускает предписанные сервисы своевременно. По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, в случае нарушений Банк России сначала выписывает предписание с требованием привести деятельность в соответствие с действующими требованиями. Если это предписание не исполняется, то ЦБ вправе установить штраф. Размер штрафа составляет до 0,1% минимального уставного капитала.
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 15:09
Альфа-Банк запустил сервис приема платежей через СБП для онлайн-магазинов
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Система быстрых платежей (СБП)Россия
 
 
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