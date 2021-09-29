12:17 29.09.2021 (обновлено: 12:36 29.09.2021)
Перминова избрали сенатором от Омской области
Героя России Дмитрия Перминова избрали сенатором от Омской области
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Дмитрий Перминов
ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Омской области избрали Дмитрия Перминова сенатором, сообщается на сайте регионального парламента.
Первое заседание седьмого созыва заксобрания Омской области прошло в среду. Парламентарии избрали председателя – им стал Владимир Варнавский, занимающий эту должность с 1994 года. Его заместителем был избран Александр Артемов. Депутаты также сформировали семь комитетов, утвердили состав комиссий и секретариата и проголосовали за сенатора в Совете Федерации. На голосование выдвинули единоросса Перминова и коммуниста Максима Михайленко. Большинство депутатов поддержали единоросса.
"Из своего состава депутаты избрали Дмитрия Перминова сенатором Совета Федерации Федерального собрания РФ от законодательного собрания Омской области", - отмечается на сайте регионального парламента.
По данным сайта Росгвардии, Перминов родился 3 апреля 1979 года в Омске. Окончил там среднюю школу, а в 1998 году – Омский техникум железнодорожного транспорта. В декабре 1998 года был призван на службу во внутренние войска МВД России. Служил в отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск. Освоил воинскую специальность снайпера. В 1999 году за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, Перминову присвоили звание Героя Российской Федерации.
После лечения в госпитале он был уволен в запас. В 2000 году Перминов поступил на службу в органы внутренних дел. В 2005 году успешно окончил Омскую юридическую академию МВД РФ. Несмотря на инвалидность, успешно занимается спортом, является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою.
С 2007 по 2011 годы был депутатом законодательного собрания Омской области, с сентября 2015 года - помощником губернатора Омской области. В 2016 году избран депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия".