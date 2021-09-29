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https://ria.ru/20210929/perevodchitsa-1752371564.html
Преподаватель "красивой переводчицы" Путина назвала ее невозмутимой
Преподаватель "красивой переводчицы" Путина назвала ее невозмутимой - РИА Новости, 29.09.2021
Преподаватель "красивой переводчицы" Путина назвала ее невозмутимой
Переводчица МИД РФ Дарья Боярская, названная "привлекательной брюнеткой" в книге бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, всегда была очень... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:05
2021-09-29T18:28
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Переводчица МИД РФ Дарья Боярская, названная "привлекательной брюнеткой" в книге бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, всегда была очень скромной в той степени, какая необходима в ее профессии, рассказала РИА Новости ее преподаватель, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева.Как написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм, экс-советник Трампа по России предполагала, что президент РФ Владимир Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что отбором переводчиков на переговоры занимается МИД РФ, сам глава государства не участвует в этом процессе. На фотографиях со встречи запечатлена переводчица российской стороны из департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарья Боярская – бывшая студентка Алексеевой."Дарья поступила к нам из Калининграда, она студентка нашего первого выпуска, отлично переводит немецкий и английский язык. Я ее знаю как человека, который никогда не подведёт, очень скромного - ведь это именно те качества, которые необходимы переводчику МИДа", - заявила агентству Алексеева.По ее словам, фото и видео встреч Путина с американскими лидерами Бараком Обамой и Дональдом Трампом, где переводила Боярская, ее позы, манера держаться, выбор наряда - всё говорит о ее самом высоком уровне как представителя профессии переводчика."У нас на курсе и в МИДе студентов научили себя вести как переводчики, и Дарья - лучший тому образец: невозмутимое лицо, скромное поведение, неброская одежда, но дорогая сумка, готовность прийти на помощь в любой ситуации", - добавила Алексеева.
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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия
18:05 29.09.2021 (обновлено: 18:28 29.09.2021)
 
Преподаватель "красивой переводчицы" Путина назвала ее невозмутимой

Преподаватель переводчицы Путина Боярской назвала ее очень скромной и невозмутимой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Переводчица МИД РФ Дарья Боярская, названная "привлекательной брюнеткой" в книге бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, всегда была очень скромной в той степени, какая необходима в ее профессии, рассказала РИА Новости ее преподаватель, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева.
Как написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм, экс-советник Трампа по России предполагала, что президент РФ Владимир Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что отбором переводчиков на переговоры занимается МИД РФ, сам глава государства не участвует в этом процессе. На фотографиях со встречи запечатлена переводчица российской стороны из департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарья Боярская – бывшая студентка Алексеевой.
"Дарья поступила к нам из Калининграда, она студентка нашего первого выпуска, отлично переводит немецкий и английский язык. Я ее знаю как человека, который никогда не подведёт, очень скромного - ведь это именно те качества, которые необходимы переводчику МИДа", - заявила агентству Алексеева.
По ее словам, фото и видео встреч Путина с американскими лидерами Бараком Обамой и Дональдом Трампом, где переводила Боярская, ее позы, манера держаться, выбор наряда - всё говорит о ее самом высоком уровне как представителя профессии переводчика.
"У нас на курсе и в МИДе студентов научили себя вести как переводчики, и Дарья - лучший тому образец: невозмутимое лицо, скромное поведение, неброская одежда, но дорогая сумка, готовность прийти на помощь в любой ситуации", - добавила Алексеева.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 19:05
Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом
 
В миреСШАВладимир ПутинДональд ТрампРоссия
 
 
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