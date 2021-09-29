18:05 29.09.2021 (обновлено: 18:28 29.09.2021)
Преподаватель "красивой переводчицы" Путина назвала ее невозмутимой
Преподаватель переводчицы Путина Боярской назвала ее очень скромной и невозмутимой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Переводчица МИД РФ Дарья Боярская, названная "привлекательной брюнеткой" в книге бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, всегда была очень скромной в той степени, какая необходима в ее профессии, рассказала РИА Новости ее преподаватель, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева.
Как написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм, экс-советник Трампа по России предполагала, что президент РФ Владимир Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что отбором переводчиков на переговоры занимается МИД РФ, сам глава государства не участвует в этом процессе. На фотографиях со встречи запечатлена переводчица российской стороны из департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарья Боярская – бывшая студентка Алексеевой.
"Дарья поступила к нам из Калининграда, она студентка нашего первого выпуска, отлично переводит немецкий и английский язык. Я ее знаю как человека, который никогда не подведёт, очень скромного - ведь это именно те качества, которые необходимы переводчику МИДа", - заявила агентству Алексеева.
По ее словам, фото и видео встреч Путина с американскими лидерами Бараком Обамой и Дональдом Трампом, где переводила Боярская, ее позы, манера держаться, выбор наряда - всё говорит о ее самом высоком уровне как представителя профессии переводчика.
"У нас на курсе и в МИДе студентов научили себя вести как переводчики, и Дарья - лучший тому образец: невозмутимое лицо, скромное поведение, неброская одежда, но дорогая сумка, готовность прийти на помощь в любой ситуации", - добавила Алексеева.