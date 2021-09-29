17:35 29.09.2021 (обновлено: 20:17 29.09.2021)
Толстой рассказал об "атаках" на представителей России в ПАСЕ
Толстой рассказал об "атаках" делегатов от Украины на представителей России в ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал об активности некоторых делегаций при обсуждении прошедших в России выборов в Госдуму.
"Побывавшая в Москве миссия наблюдения представила вполне взвешенный доклад о проведении голосования. Предсказуемо представители Украины и Прибалтики попытались атаковать: заезженные клише о выборах "на оккупированной территории" и призывы к непризнанию их результатов под разными предлогами", — написал он в своем Telegram-канале.
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Парламентарий уточнил, что "несмотря на дискриминацию", ему и главе думского комитета по делам СНГ Леониду Калашникову удалось выступить и донести точку зрения российской делегации комитету по мониторингу ПАСЕ.
Толстой отметил, что законы были соблюдены, а Россия выполнила все обязательства перед Советом Европы, несмотря на трудности из-за пандемии.
"Будем продолжать защиту нашей демократической системы от отравленных ненавистью русофобов. Собака лает, караван идет", — сказал вице-спикер.
Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%. ЕР получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. В ЦИК заявили, что выборы прошли конкурентно, плюралистично, с высоким интересом избирателей и с минимальными нарушениями.