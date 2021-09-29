https://ria.ru/20210929/pase-1752362693.html

Толстой рассказал об "атаках" на представителей России в ПАСЕ

Толстой рассказал об "атаках" на представителей России в ПАСЕ - РИА Новости, 29.09.2021

Толстой рассказал об "атаках" на представителей России в ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал об активности некоторых делегаций при обсуждении прошедших в России выборов в Госдуму. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:35

2021-09-29T17:35

2021-09-29T20:17

выборы в государственную думу

политика

парламентская ассамблея совета европы

выборы в государственную думу

прибалтика

петр толстой

леонид калашников

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал об активности некоторых делегаций при обсуждении прошедших в России выборов в Госдуму."Побывавшая в Москве миссия наблюдения представила вполне взвешенный доклад о проведении голосования. Предсказуемо представители Украины и Прибалтики попытались атаковать: заезженные клише о выборах "на оккупированной территории" и призывы к непризнанию их результатов под разными предлогами", — написал он в своем Telegram-канале.Парламентарий уточнил, что "несмотря на дискриминацию", ему и главе думского комитета по делам СНГ Леониду Калашникову удалось выступить и донести точку зрения российской делегации комитету по мониторингу ПАСЕ.Толстой отметил, что законы были соблюдены, а Россия выполнила все обязательства перед Советом Европы, несмотря на трудности из-за пандемии."Будем продолжать защиту нашей демократической системы от отравленных ненавистью русофобов. Собака лает, караван идет", — сказал вице-спикер.Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%. ЕР получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. В ЦИК заявили, что выборы прошли конкурентно, плюралистично, с высоким интересом избирателей и с минимальными нарушениями.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, парламентская ассамблея совета европы, выборы в государственную думу, прибалтика, петр толстой, леонид калашников, россия