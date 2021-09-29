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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/pase-1752362693.html
Толстой рассказал об "атаках" на представителей России в ПАСЕ
Толстой рассказал об "атаках" на представителей России в ПАСЕ - РИА Новости, 29.09.2021
Толстой рассказал об "атаках" на представителей России в ПАСЕ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал об активности некоторых делегаций при обсуждении прошедших в России выборов в Госдуму. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:35
2021-09-29T20:17
выборы в государственную думу
политика
парламентская ассамблея совета европы
выборы в государственную думу
прибалтика
петр толстой
леонид калашников
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал об активности некоторых делегаций при обсуждении прошедших в России выборов в Госдуму."Побывавшая в Москве миссия наблюдения представила вполне взвешенный доклад о проведении голосования. Предсказуемо представители Украины и Прибалтики попытались атаковать: заезженные клише о выборах "на оккупированной территории" и призывы к непризнанию их результатов под разными предлогами", — написал он в своем Telegram-канале.Парламентарий уточнил, что "несмотря на дискриминацию", ему и главе думского комитета по делам СНГ Леониду Калашникову удалось выступить и донести точку зрения российской делегации комитету по мониторингу ПАСЕ.Толстой отметил, что законы были соблюдены, а Россия выполнила все обязательства перед Советом Европы, несмотря на трудности из-за пандемии."Будем продолжать защиту нашей демократической системы от отравленных ненавистью русофобов. Собака лает, караван идет", — сказал вице-спикер.Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%. ЕР получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. В ЦИК заявили, что выборы прошли конкурентно, плюралистично, с высоким интересом избирателей и с минимальными нарушениями.
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политика, парламентская ассамблея совета европы, выборы в государственную думу, прибалтика, петр толстой, леонид калашников, россия
17:35 29.09.2021 (обновлено: 20:17 29.09.2021)
 
Толстой рассказал об "атаках" на представителей России в ПАСЕ

Толстой рассказал об "атаках" делегатов от Украины на представителей России в ПАСЕ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал об активности некоторых делегаций при обсуждении прошедших в России выборов в Госдуму.
"Побывавшая в Москве миссия наблюдения представила вполне взвешенный доклад о проведении голосования. Предсказуемо представители Украины и Прибалтики попытались атаковать: заезженные клише о выборах "на оккупированной территории" и призывы к непризнанию их результатов под разными предлогами", — написал он в своем Telegram-канале.
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Парламентарий уточнил, что "несмотря на дискриминацию", ему и главе думского комитета по делам СНГ Леониду Калашникову удалось выступить и донести точку зрения российской делегации комитету по мониторингу ПАСЕ.
Толстой отметил, что законы были соблюдены, а Россия выполнила все обязательства перед Советом Европы, несмотря на трудности из-за пандемии.
"Будем продолжать защиту нашей демократической системы от отравленных ненавистью русофобов. Собака лает, караван идет", — сказал вице-спикер.
Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%. ЕР получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. В ЦИК заявили, что выборы прошли конкурентно, плюралистично, с высоким интересом избирателей и с минимальными нарушениями.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВыборы в Государственную думуПрибалтикаПетр ТолстойЛеонид КалашниковРоссия
 
 
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