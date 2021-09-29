В МИД прокомментировали "вакцинные" ограничения на сессии ПАСЕ
В МИД назвали ограничения на сессии ПАСЕ для привитых "Спутником V" дискриминационными
На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
Комментируя РИА Новости произошедшее, в МИД России указали, что "всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции". "Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный", - отметили в российском МИД.
По словам собеседников агентства, "это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею". "Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен", - добавили в МИД.
"Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран", - подчеркнули в МИД.
Там также подтвердили, что "все потому, что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства". "Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве", - подчеркнули в МИД, добавив, что "другие государства Евросоюза не ограничивают нас подобным образом".
"Видим здесь скорее попытку создать конкурентные преимущества для западных вакцин и фармацевтических компаний", - заключили в МИД России.
24 сентября, 13:39В ПАСЕ ответили на обвинения в "вакцинной дискриминации"