https://ria.ru/20210929/otmena-1752281134.html

Новосибирские власти назвали причину отмены концерта рэпера Face

Новосибирские власти назвали причину отмены концерта рэпера Face - РИА Новости, 29.09.2021

Новосибирские власти назвали причину отмены концерта рэпера Face

Причиной отмены концерта рэпера Face в Новосибирске стали действующие в регионе ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:58

2021-09-29T11:58

2021-09-29T11:58

культура

рэп

новосибирская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Причиной отмены концерта рэпера Face в Новосибирске стали действующие в регионе ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкультуры Новосибирской области.Рэпер в своем Instagram сообщил, что его запланированные на начало октября концерты в городах Сибири – Красноярске, Новосибирске и Омске - отменили якобы из-за давления властей регионов и силовиков. Он связал это с выражением своей "гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей".Руководитель новосибирского лофт-парка "Подземка", где должен был состояться концерт, Александр Гинтер, пояснил РИА Новости, что организаторы запланированного на 1 октября концерта надеялись на ослабление действовавших до 30 сентября ограничений по коронавирусу, однако мероприятие было решено отменить после появления информации об их продлении."Никакие силовики нам не звонили, ничего не говорили. У нас проблема сугубо ограничительных историй. То есть мы можем проводить мероприятия, но при очень маленьком количестве людей… Например, в Новосибирской области кроме просто ограничения по численности есть ограничение, что не могут существовать танцполы – только сидячая рассадка с 50%-ной заполняемостью. Мы надеялись, что после 30 сентября этой ситуации не будет. Проблема исключительно в этом", - сказал собеседник агентства.Face (настоящее имя - Иван Дремин) родился в Уфе. Стал известен в 2015 году, когда выпустил первый альбом "Проклятая печать".

https://ria.ru/20210928/afisha-1751975721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэп, новосибирская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии