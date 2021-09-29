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Новосибирские власти назвали причину отмены концерта рэпера Face
Новосибирские власти назвали причину отмены концерта рэпера Face - РИА Новости, 29.09.2021
Новосибирские власти назвали причину отмены концерта рэпера Face
Причиной отмены концерта рэпера Face в Новосибирске стали действующие в регионе ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:58
2021-09-29T11:58
2021-09-29T11:58
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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Причиной отмены концерта рэпера Face в Новосибирске стали действующие в регионе ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкультуры Новосибирской области.Рэпер в своем Instagram сообщил, что его запланированные на начало октября концерты в городах Сибири – Красноярске, Новосибирске и Омске - отменили якобы из-за давления властей регионов и силовиков. Он связал это с выражением своей "гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей".Руководитель новосибирского лофт-парка "Подземка", где должен был состояться концерт, Александр Гинтер, пояснил РИА Новости, что организаторы запланированного на 1 октября концерта надеялись на ослабление действовавших до 30 сентября ограничений по коронавирусу, однако мероприятие было решено отменить после появления информации об их продлении."Никакие силовики нам не звонили, ничего не говорили. У нас проблема сугубо ограничительных историй. То есть мы можем проводить мероприятия, но при очень маленьком количестве людей… Например, в Новосибирской области кроме просто ограничения по численности есть ограничение, что не могут существовать танцполы – только сидячая рассадка с 50%-ной заполняемостью. Мы надеялись, что после 30 сентября этой ситуации не будет. Проблема исключительно в этом", - сказал собеседник агентства.Face (настоящее имя - Иван Дремин) родился в Уфе. Стал известен в 2015 году, когда выпустил первый альбом "Проклятая печать".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рэп, новосибирская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Новосибирские власти назвали причину отмены концерта рэпера Face
Концерт рэпера Face в Новосибирске отменили из-за коронавирусных ограничений
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Причиной отмены концерта рэпера Face в Новосибирске стали действующие в регионе ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкультуры Новосибирской области.
Рэпер в своем Instagram
сообщил, что его запланированные на начало октября концерты в городах Сибири – Красноярске, Новосибирске и Омске - отменили якобы из-за давления властей регионов и силовиков. Он связал это с выражением своей "гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей".
"В Новосибирской области действует ограничение на работу кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан, куда допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе концертов, в спортивных сооружениях, выставочных комплексах, других помещениях, не предназначенных для проведения концертных мероприятий. Также, при оказании услуг общественного питания учреждениям предписывается приостановить работу танцполов (танцплощадок), дискотек…", - говорится в официальном комментарии министерства о причинах отмены выступления артиста.
Руководитель новосибирского лофт-парка "Подземка", где должен был состояться концерт, Александр Гинтер, пояснил РИА Новости, что организаторы запланированного на 1 октября концерта надеялись на ослабление действовавших до 30 сентября ограничений по коронавирусу, однако мероприятие было решено отменить после появления информации об их продлении.
"Никакие силовики нам не звонили, ничего не говорили. У нас проблема сугубо ограничительных историй. То есть мы можем проводить мероприятия, но при очень маленьком количестве людей… Например, в Новосибирской области
кроме просто ограничения по численности есть ограничение, что не могут существовать танцполы – только сидячая рассадка с 50%-ной заполняемостью. Мы надеялись, что после 30 сентября этой ситуации не будет. Проблема исключительно в этом", - сказал собеседник агентства.
Face (настоящее имя - Иван Дремин) родился в Уфе. Стал известен в 2015 году, когда выпустил первый альбом "Проклятая печать".