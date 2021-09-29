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Религия
https://ria.ru/20210929/osvyaschenie-1752334722.html
В РПЦ рассказали, можно ли освящать аниме-магазин
В РПЦ рассказали, можно ли освящать аниме-магазин - РИА Новости, 29.09.2021
В РПЦ рассказали, можно ли освящать аниме-магазин
Русская православная церковь освящает помещения, вещи и транспорт – главное, чтобы это все использовалось во благо, заявил РИА Новости председатель учебного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:39
2021-09-29T15:39
религия
воронежская область
русская православная церковь
аниме
религия
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Русская православная церковь освящает помещения, вещи и транспорт – главное, чтобы это все использовалось во благо, заявил РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, комментируя информацию об освящении аниме-магазина в Воронежской области.Ранее СМИ сообщили, что священник в Воронежской области освятил аниме-магазин, хозяин которого позиционирует его как "центр аниме-консерватизма".Он напомнил, что освящение – это молитва и обычно последующее окропление святой водой. "Молитвы бывают разные: есть о доме, колеснице (автомобиле), колодце. В целом это молитва о правильном использовании, благословение использовать вещь во благо", - заключил протоиерей.
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воронежская область, русская православная церковь, аниме, религия
15:39 29.09.2021
 
В РПЦ рассказали, можно ли освящать аниме-магазин

Протоиерей РПЦ Козлов: освящать аниме-магазин можно, если он используется во благо

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Русская православная церковь освящает помещения, вещи и транспорт – главное, чтобы это все использовалось во благо, заявил РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, комментируя информацию об освящении аниме-магазина в Воронежской области.
Ранее СМИ сообщили, что священник в Воронежской области освятил аниме-магазин, хозяин которого позиционирует его как "центр аниме-консерватизма".
"Как сказано у преподобного Максима Исповедника, "нет вещей дурных по своей природе, есть вещи, дурные по своему употреблению". Руководствуясь этим принципом, Русская православная церковь освящает помещения и вещи – главное, чтобы они использовались во благо. Освящать не стоит то, что напрямую связано с грехом, например, клиники, где делают аборты, секс-шопы, ночные клубы", - сказал Козлов.
Он напомнил, что освящение – это молитва и обычно последующее окропление святой водой. "Молитвы бывают разные: есть о доме, колеснице (автомобиле), колодце. В целом это молитва о правильном использовании, благословение использовать вещь во благо", - заключил протоиерей.
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РелигияВоронежская областьРусская православная церковьанимеРелигия
 
 
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