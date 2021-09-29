https://ria.ru/20210929/osvyaschenie-1752334722.html

В РПЦ рассказали, можно ли освящать аниме-магазин

В РПЦ рассказали, можно ли освящать аниме-магазин - РИА Новости, 29.09.2021

В РПЦ рассказали, можно ли освящать аниме-магазин

Русская православная церковь освящает помещения, вещи и транспорт – главное, чтобы это все использовалось во благо, заявил РИА Новости председатель учебного... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:39

2021-09-29T15:39

2021-09-29T15:39

религия

воронежская область

русская православная церковь

аниме

религия

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Русская православная церковь освящает помещения, вещи и транспорт – главное, чтобы это все использовалось во благо, заявил РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, комментируя информацию об освящении аниме-магазина в Воронежской области.Ранее СМИ сообщили, что священник в Воронежской области освятил аниме-магазин, хозяин которого позиционирует его как "центр аниме-консерватизма".Он напомнил, что освящение – это молитва и обычно последующее окропление святой водой. "Молитвы бывают разные: есть о доме, колеснице (автомобиле), колодце. В целом это молитва о правильном использовании, благословение использовать вещь во благо", - заключил протоиерей.

https://ria.ru/20200220/1565033584.html

воронежская область

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воронежская область, русская православная церковь, аниме, религия