https://ria.ru/20210929/oskar-1752247047.html

Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"

Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар" - РИА Новости, 29.09.2021

Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"

Режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T04:46

2021-09-29T04:46

2021-09-29T10:37

культура

ташкент

оскар (премия)

никита михалков

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ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит в Ташкенте.По мнению режиссера, никакая картина из России не могла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне."Потому что "Оскар" уже стал никаким", — пояснил Михалков.Он добавил, что, может быть, кому-то и нужно участвовать в "Оскаре", но он "стал абсолютно политизированным".Сам Михалков получил "Оскар" в 1995 году — его ленту "Утомленные солнцем" признали лучшим фильмом на иностранном языке.

https://ria.ru/20210318/oskar-1601809870.html

ташкент

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ташкент, оскар (премия), никита михалков