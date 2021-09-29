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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/oskar-1752247047.html
Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар" - РИА Новости, 29.09.2021
Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
Режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T04:46
2021-09-29T10:37
культура
ташкент
оскар (премия)
никита михалков
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ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит в Ташкенте.По мнению режиссера, никакая картина из России не могла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне."Потому что "Оскар" уже стал никаким", — пояснил Михалков.Он добавил, что, может быть, кому-то и нужно участвовать в "Оскаре", но он "стал абсолютно политизированным".Сам Михалков получил "Оскар" в 1995 году — его ленту "Утомленные солнцем" признали лучшим фильмом на иностранном языке.
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ташкент, оскар (премия), никита михалков
04:46 29.09.2021 (обновлено: 10:37 29.09.2021)
 
Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"

Михалков: российские фильмы не могут получить "Оскар", так как премия политизирована

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит в Ташкенте.
По мнению режиссера, никакая картина из России не могла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне.
"Потому что "Оскар" уже стал никаким", — пояснил Михалков.
Он добавил, что, может быть, кому-то и нужно участвовать в "Оскаре", но он "стал абсолютно политизированным".
Сам Михалков получил "Оскар" в 1995 году — его ленту "Утомленные солнцем" признали лучшим фильмом на иностранном языке.
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:02
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КультураТашкентОскар (премия)Никита Михалков
 
 
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