https://ria.ru/20210929/oskar-1752247047.html
Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар" - РИА Новости, 29.09.2021
Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
Режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T04:46
2021-09-29T04:46
2021-09-29T10:37
культура
ташкент
оскар (премия)
никита михалков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729849991_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5ef172c7a9303e6e556b26b2ca7a601e.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит в Ташкенте.По мнению режиссера, никакая картина из России не могла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне."Потому что "Оскар" уже стал никаким", — пояснил Михалков.Он добавил, что, может быть, кому-то и нужно участвовать в "Оскаре", но он "стал абсолютно политизированным".Сам Михалков получил "Оскар" в 1995 году — его ленту "Утомленные солнцем" признали лучшим фильмом на иностранном языке.
https://ria.ru/20210318/oskar-1601809870.html
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729849991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7f304a718f38adad8dbd0c29d8a5c83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ташкент, оскар (премия), никита михалков
04:46 29.09.2021 (обновлено: 10:37 29.09.2021)
Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
Михалков: российские фильмы не могут получить "Оскар", так как премия политизирована