Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/okhota-1752272981.html
В "Белгосохоте" рассказали о предполагаемом убийце сотрудника КГБ
В "Белгосохоте" рассказали о предполагаемом убийце сотрудника КГБ - РИА Новости, 29.09.2021
В "Белгосохоте" рассказали о предполагаемом убийце сотрудника КГБ
Предполагаемый убийца сотрудника КГБ Белоруссии Андрей Зельцер увлекался охотой, следует из данных портала охотхозяйственного госпредприятия "Белгосохота". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:22
2021-09-29T11:22
в мире
охота
белоруссия
кгб белоруссии
следственный комитет белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_abe31f00fdda7a8aae4dce1705d22c95.jpg
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Предполагаемый убийца сотрудника КГБ Белоруссии Андрей Зельцер увлекался охотой, следует из данных портала охотхозяйственного госпредприятия "Белгосохота".Согласно данным портала, мужчина с таким именем в августе этого года оплатил государственную пошлину на право охоты. Кроме того, по данным местных интернет-ресурсов, Зельцер состоял в Белорусском обществе охотников и рыболовов.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.Государственный телеканал "Беларусь 1" продемонстрировал в вечернем эфире видео инцидента, на котором молодой мужчина стреляет из ружья в силовиков, и его предполагаемый Instagram-аккаунт. Судя по данным аккаунта, его владельцем является Андрей Зельцер. Телеканал отмечает, что в соцсетях этого человека размещено в том числе фото заряженного ружья, "похожего на то, из которого стрелял преступник". Между тем местные интернет-ресурсы сообщили, что стрелявшему на опубликованном видео инцидента 32 года, он сотрудник крупной IT-компании, был женат и имел ребенка младшего школьного возраста.
https://ria.ru/20210928/belorussiya-1752239858.html
https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752254265.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_730f4287e63f67d13f0f77e768fccef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, охота, белоруссия, кгб белоруссии, следственный комитет белоруссии
11:22 29.09.2021
 
В "Белгосохоте" рассказали о предполагаемом убийце сотрудника КГБ

Предполагаемый убийца сотрудника КГБ Зельцер в августе оплатил пошлину на право охоты

© Depositphotos / RodimovPavelОхотники в лесу
Охотники в лесу - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / RodimovPavel
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Предполагаемый убийца сотрудника КГБ Белоруссии Андрей Зельцер увлекался охотой, следует из данных портала охотхозяйственного госпредприятия "Белгосохота".
Согласно данным портала, мужчина с таким именем в августе этого года оплатил государственную пошлину на право охоты. Кроме того, по данным местных интернет-ресурсов, Зельцер состоял в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ
Вчера, 23:42
В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.
Государственный телеканал "Беларусь 1" продемонстрировал в вечернем эфире видео инцидента, на котором молодой мужчина стреляет из ружья в силовиков, и его предполагаемый Instagram-аккаунт. Судя по данным аккаунта, его владельцем является Андрей Зельцер. Телеканал отмечает, что в соцсетях этого человека размещено в том числе фото заряженного ружья, "похожего на то, из которого стрелял преступник". Между тем местные интернет-ресурсы сообщили, что стрелявшему на опубликованном видео инцидента 32 года, он сотрудник крупной IT-компании, был женат и имел ребенка младшего школьного возраста.
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
09:16
ГП Белоруссии оценила действия сотрудников КГБ, применивших оружие
 
В миреОхотаБелоруссияКГБ БелоруссииСледственный комитет Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:33Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
13:33В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
13:33Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики Германии оценили безопасность энергопоставок
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
Лента новостейМолния