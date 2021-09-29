https://ria.ru/20210929/obse-1752373640.html

В ОБСЕ напомнили о свободе слова после удаления с YouTube каналов RT

В ОБСЕ напомнили о свободе слова после удаления с YouTube каналов RT - РИА Новости, 29.09.2021

В ОБСЕ напомнили о свободе слова после удаления с YouTube каналов RT

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в связи с удалением каналов RT с YouTube призвала помнить о свободе выражения и слова, сообщили в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:17

2021-09-29T18:17

2021-09-29T18:37

в мире

маргарита симоньян

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

обсе

rt deutsch

россия

тереза рибейру

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ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в связи с удалением каналов RT с YouTube призвала помнить о свободе выражения и слова, сообщили в среду РИА Новости в офисе представителя."Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ хочет подчеркнуть, что всем заинтересованным сторонам важно учитывать свободу выражения мнений, свободу СМИ и доступ к информации, принимая решения об удалении аккаунта с канала, а также быть транспарентными в том, что касается причин принятия такого решения", - сообщили в офисе Рибейру.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Союз журналистов России потребовал немедленного восстановления режима нормальной работы каналов группы RT, сочтя действия видеохостинга YouTube актом политической цензуры.

https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html

https://ria.ru/20210928/simonyan-1752231511.html

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2021

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в мире, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, обсе, rt deutsch, россия, тереза рибейру