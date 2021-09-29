Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/negrazhdane-1752364375.html
На Украине предложили ввести паспорта неграждан
На Украине предложили ввести паспорта неграждан - РИА Новости, 29.09.2021
На Украине предложили ввести паспорта неграждан
Депутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов выступил за введение на Украине паспортов неграждан страны, как это уже сделали в странах Балтии. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:43
2021-09-29T17:44
в мире
украина
латвия
эстония
одесса
одесский городской совет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_90d447d353343935c0fea4372218a77b.jpg
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Депутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов выступил за введение на Украине паспортов неграждан страны, как это уже сделали в странах Балтии.Как заявил Вагапов во время дискуссии о вакцинации от COVID-19 и фейковых новостях о ней в эфире "Думская ТВ", тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, необходимо законодательно обязать отказываться и от госпитализации в случае заболевания. На ответ ведущей, что Украина не является тоталитарным государством, депутат заявил, что у него более радикальная позиция."Если бы у нас в 2014-2015-2016 годах был введен режим, который наш северный сосед именовал - режим хунты… то война у нас закончилась бы нашей победой еще в году 2016-м… То же самое и тут, иногда необходимо принимать непопулярные решения, которые приносят результат", - заявил он.Затем ведущая ответила, что тогда из страны нужно вывезти тех, кто "до сих пор поддерживает Россию: половину Бессарабии, половину индустриальных районов".В Латвии - стране с населением около 2,3 миллиона человек - проживает более 44% русскоязычных жителей, из них порядка 300 тысяч человек имеют статус негражданина - это бывшие граждане Советского Союза, которые так и не получили паспорта гражданина Латвии после распада СССР. В Эстонии проживают более 80 тысяч лиц без гражданства. Одно из преимуществ статуса негражданина этих стран - право на безвизовый въезд как в страны ЕС, так и в Россию, поэтому многие лица без гражданства не стремятся изменить свой статус. Кроме того, для получения гражданства Эстонии или Латвии негражданам, как правило, нужно сдать экзамен на знание государственного языка.
https://ria.ru/20210518/estoniya-1732677976.html
https://ria.ru/20210721/narody-1742292730.html
https://ria.ru/20210926/ukraina-1751870956.html
украина
латвия
эстония
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_fb30edb93792c4b1221aec18ccd25878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, латвия, эстония, одесса, одесский городской совет, россия
17:43 29.09.2021 (обновлено: 17:44 29.09.2021)
 
На Украине предложили ввести паспорта неграждан

Депутат Одесского горсовета Вагапов предложил ввести на Украине паспорта неграждан

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Депутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов выступил за введение на Украине паспортов неграждан страны, как это уже сделали в странах Балтии.
Как заявил Вагапов во время дискуссии о вакцинации от COVID-19 и фейковых новостях о ней в эфире "Думская ТВ", тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, необходимо законодательно обязать отказываться и от госпитализации в случае заболевания. На ответ ведущей, что Украина не является тоталитарным государством, депутат заявил, что у него более радикальная позиция.
Возложение цветов к монументу Павшим во Второй мировой войне на Военном кладбище в Таллине. 2021 год - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 08:00
"Люди второго сорта". Кого беспокоит русификация Эстонии
"Если бы у нас в 2014-2015-2016 годах был введен режим, который наш северный сосед именовал - режим хунты… то война у нас закончилась бы нашей победой еще в году 2016-м… То же самое и тут, иногда необходимо принимать непопулярные решения, которые приносят результат", - заявил он.
Затем ведущая ответила, что тогда из страны нужно вывезти тех, кто "до сих пор поддерживает Россию: половину Бессарабии, половину индустриальных районов".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 22:19
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины
"Вывозить не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах как Латвия, Литва (в Литве паспорта негражданина не выдаются - ред.), Эстония, если не ошибаюсь, в европейских странах, постсоветских причем, где есть граждане. Мы давно уже должны были сделать этот шаг, на самом деле", - ответил Вагапов.
В Латвии - стране с населением около 2,3 миллиона человек - проживает более 44% русскоязычных жителей, из них порядка 300 тысяч человек имеют статус негражданина - это бывшие граждане Советского Союза, которые так и не получили паспорта гражданина Латвии после распада СССР. В Эстонии проживают более 80 тысяч лиц без гражданства. Одно из преимуществ статуса негражданина этих стран - право на безвизовый въезд как в страны ЕС, так и в Россию, поэтому многие лица без гражданства не стремятся изменить свой статус. Кроме того, для получения гражданства Эстонии или Латвии негражданам, как правило, нужно сдать экзамен на знание государственного языка.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 13:27
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русского языка на Украине
 
В миреУкраинаЛатвияЭстонияОдессаОдесский городской советРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния