https://ria.ru/20210929/negrazhdane-1752364375.html

На Украине предложили ввести паспорта неграждан

На Украине предложили ввести паспорта неграждан - РИА Новости, 29.09.2021

На Украине предложили ввести паспорта неграждан

Депутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов выступил за введение на Украине паспортов неграждан страны, как это уже сделали в странах Балтии. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:43

2021-09-29T17:43

2021-09-29T17:44

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Депутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов выступил за введение на Украине паспортов неграждан страны, как это уже сделали в странах Балтии.Как заявил Вагапов во время дискуссии о вакцинации от COVID-19 и фейковых новостях о ней в эфире "Думская ТВ", тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, необходимо законодательно обязать отказываться и от госпитализации в случае заболевания. На ответ ведущей, что Украина не является тоталитарным государством, депутат заявил, что у него более радикальная позиция."Если бы у нас в 2014-2015-2016 годах был введен режим, который наш северный сосед именовал - режим хунты… то война у нас закончилась бы нашей победой еще в году 2016-м… То же самое и тут, иногда необходимо принимать непопулярные решения, которые приносят результат", - заявил он.Затем ведущая ответила, что тогда из страны нужно вывезти тех, кто "до сих пор поддерживает Россию: половину Бессарабии, половину индустриальных районов".В Латвии - стране с населением около 2,3 миллиона человек - проживает более 44% русскоязычных жителей, из них порядка 300 тысяч человек имеют статус негражданина - это бывшие граждане Советского Союза, которые так и не получили паспорта гражданина Латвии после распада СССР. В Эстонии проживают более 80 тысяч лиц без гражданства. Одно из преимуществ статуса негражданина этих стран - право на безвизовый въезд как в страны ЕС, так и в Россию, поэтому многие лица без гражданства не стремятся изменить свой статус. Кроме того, для получения гражданства Эстонии или Латвии негражданам, как правило, нужно сдать экзамен на знание государственного языка.

https://ria.ru/20210518/estoniya-1732677976.html

https://ria.ru/20210721/narody-1742292730.html

https://ria.ru/20210926/ukraina-1751870956.html

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в мире, украина, латвия, эстония, одесса, одесский городской совет, россия