https://ria.ru/20210929/nefteprodukty-1752307420.html

Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика

Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика - РИА Новости, 29.09.2021

Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика

Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика, где участники заплыва испачкались в нефти, сейчас исследования находятся в работе,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:45

2021-09-29T13:45

2021-09-29T13:45

происшествия

нефть

краснодарский край

геленджик

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

черное море

кабардинка

южная транспортная прокуратура

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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика, где участники заплыва испачкались в нефти, сейчас исследования находятся в работе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Краснодарскому краю.Ранее в социальных сетях участники заплыва Swimcup опубликовали запись, на которой видно, что они испачканы веществом, похожим на нефть. Как уточнили сами пловцы, вещество образовалось на теле и волосах сразу после заплыва в море 26 сентября в районе поселка Кабардинка."Роспотребнадзор берет пробы в зоне рекреации. Взяли на показатели нефтепродуктов. Пробы - в работе", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что пробы были взяты в зонах, которые находятся под контролем Роспотребнадзора, это недалеко от берега. "А там, где были спортсмены, - это около двух километров - не наша компетенция", - отметили в ведомстве.Также известно, что после инцидента 27 сентября проверку по факту обнаружения нефтяного пятна начала Южная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html

https://ria.ru/20210811/novorossiysk-1745299260.html

краснодарский край

геленджик

черное море

кабардинка

россия

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происшествия, нефть, краснодарский край, геленджик, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), черное море, кабардинка, южная транспортная прокуратура, россия