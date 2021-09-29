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https://ria.ru/20210929/nefteprodukty-1752307420.html
Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика
Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика - РИА Новости, 29.09.2021
Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика
Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика, где участники заплыва испачкались в нефти, сейчас исследования находятся в работе,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:45
2021-09-29T13:45
происшествия
нефть
краснодарский край
геленджик
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
черное море
кабардинка
южная транспортная прокуратура
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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика, где участники заплыва испачкались в нефти, сейчас исследования находятся в работе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Краснодарскому краю.Ранее в социальных сетях участники заплыва Swimcup опубликовали запись, на которой видно, что они испачканы веществом, похожим на нефть. Как уточнили сами пловцы, вещество образовалось на теле и волосах сразу после заплыва в море 26 сентября в районе поселка Кабардинка."Роспотребнадзор берет пробы в зоне рекреации. Взяли на показатели нефтепродуктов. Пробы - в работе", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что пробы были взяты в зонах, которые находятся под контролем Роспотребнадзора, это недалеко от берега. "А там, где были спортсмены, - это около двух километров - не наша компетенция", - отметили в ведомстве.Также известно, что после инцидента 27 сентября проверку по факту обнаружения нефтяного пятна начала Южная транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html
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краснодарский край
геленджик
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происшествия, нефть, краснодарский край, геленджик, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), черное море, кабардинка, южная транспортная прокуратура, россия
13:45 29.09.2021
 
Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика

Роспотребнадзор взял пробы воды на нефтепродукты в Черном море недалеко от Геленджика

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Геленджикскую бухту
Вид на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Роспотребнадзор взял пробы на нефтепродукты в море недалеко от Геленджика, где участники заплыва испачкались в нефти, сейчас исследования находятся в работе, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях участники заплыва Swimcup опубликовали запись, на которой видно, что они испачканы веществом, похожим на нефть. Как уточнили сами пловцы, вещество образовалось на теле и волосах сразу после заплыва в море 26 сентября в районе поселка Кабардинка.
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"Роспотребнадзор берет пробы в зоне рекреации. Взяли на показатели нефтепродуктов. Пробы - в работе", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пробы были взяты в зонах, которые находятся под контролем Роспотребнадзора, это недалеко от берега. "А там, где были спортсмены, - это около двух километров - не наша компетенция", - отметили в ведомстве.
Также известно, что после инцидента 27 сентября проверку по факту обнаружения нефтяного пятна начала Южная транспортная прокуратура.
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ПроисшествияНефтьКраснодарский крайГеленджикФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Черное мореКабардинкаЮжная транспортная прокуратураРоссия
 
 
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