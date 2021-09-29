https://ria.ru/20210929/naryshkin-1752267113.html

Слова о тех, кто придет с мечом, актуальны до сих пор, заявил Нарышкин

Слова о тех, кто придет с мечом, актуальны до сих пор, заявил Нарышкин - РИА Новости, 29.09.2021

Слова о тех, кто придет с мечом, актуальны до сих пор, заявил Нарышкин

Слова Александра Невского о тех, кто придёт с мечом, актуальны для противников России и сегодня, заявил глава Российского исторического общества, директор... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:52

2021-09-29T10:52

2021-09-29T10:52

общество

сергей нарышкин

александр невский

российское историческое общество

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Слова Александра Невского о тех, кто придёт с мечом, актуальны для противников России и сегодня, заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Сегодня, спустя 800 лет со дня его рождения, образ князя Александра Ярославовича пережил века и является, пожалуй, одним из главных символов нашего отечества. Убедительно и правдиво звучат поистине библейские слова, вложенные в уста князя Сергеем Эйзенштейном, "Кто с мечом к нам пойдёт, от меча и погибнет", и это хрестоматийное предупреждение звучит вполне актуально и в наши дни", - сказал Нарышкин на церемонии открытия выставки "Александр Невский и его образ в исторической памяти", приуроченной к 800-летию новгородского князя.Глава СВР отметил, что имя Александра Невского по праву стоит в ряду значимых фигур отечественной истории. Нарышкин подчеркнул, что новгородский князь увековечил себя в народной памяти как мудрый политик, искусный дипломат, храбрый полководец, защитник русской земли.

https://ria.ru/20210912/fraza-1749735621.html

россия

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общество, сергей нарышкин, александр невский, российское историческое общество, россия