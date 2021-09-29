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ТЦ "Гагаринский" могут временно закрыть за нарушение масочного режима
ТЦ "Гагаринский" могут временно закрыть за нарушение масочного режима - РИА Новости, 29.09.2021
ТЦ "Гагаринский" могут временно закрыть за нарушение масочного режима
Торговый центр "Гагаринский" может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам в среду главный инспектор Объединения... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:06
2021-09-29T10:06
2021-09-29T10:06
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Торговый центр "Гагаринский" может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам в среду главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов."В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре "Гагаринский", расположенном по адресу: ЮАО, ул. Вавилова, дом 3, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", - рассказал Михайлов.Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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ТЦ "Гагаринский" могут временно закрыть за нарушение масочного режима
Торговый центр "Гагаринский" могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима