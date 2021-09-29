Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210929/namaz-1752320027.html
В муфтияте прокомментировали видео с намазом в пермской школе
В муфтияте прокомментировали видео с намазом в пермской школе - РИА Новости, 29.09.2021
В муфтияте прокомментировали видео с намазом в пермской школе
В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ считают "принцип равноудаленности от всех религий" фундаментальным для образовательного процесса, заявили РИА Новости в РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:42
2021-09-29T14:42
религия
пермь
москва
ильдар аляутдинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d65271cabdb9e9db59154db61e22c90.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ считают "принцип равноудаленности от всех религий" фундаментальным для образовательного процесса, заявили РИА Новости в пресс-службе организации, комментируя "намаз" во время урока физкультуры в пермской школе.Ранее в сети появилось видео, где мальчик рассказывает, что учитель физкультуры в пермской школе №123 на уроке попросил учеников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он им "дал здоровья". После этого занятие продолжилось в обычном формате. Как сообщили РИА Новости в мэрии Перми, городской департамент образования потребовал от руководства школы провести внутреннее расследование по этой информации. В департаменте также отметили, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет.По мнению представителей ДУМ РФ, россияне считают религиозное воспитание прерогативой семьи – "отсюда и резкая реакция родителей на "намаз" во время урока физкультуры"."Аналогичным образом массовое недовольство родителей вызывают и учебные пособия, формирующие у детей, вне зависимости от их происхождения, религиозное мировоззрение определенной конфессии. Духовное управление мусульман Российской Федерации считает, что в образовательном процессе фундаментальное значение имеет принцип равноудаленности от всех религий", - заявили в пресс-службе.Ранее муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, комментируя РИА Новости этот случай, заявил, что призывать учеников к формам поклонения определенной религии – неправильно, учитывая многоконфессиональность России. Вместе с тем он призвал не раздувать эту историю, поскольку "преподаватель не призывал детей к чему-то аморальному или порочному". По его словам, в школе формируются личность ребенка, его взгляд на мир, а "вера и нравственность – это важные составляющие жизни ребенка, основы его воспитания, и исходя из этого должна выстраиваться система образования в целом".
https://ria.ru/20210920/shkoly-1750599691.html
https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749823589.html
пермь
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ca64d95282c14993e6ed6a0f12bd23d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермь, москва, ильдар аляутдинов, россия
14:42 29.09.2021
 

В муфтияте прокомментировали видео с намазом в пермской школе

© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ считают "принцип равноудаленности от всех религий" фундаментальным для образовательного процесса, заявили РИА Новости в пресс-службе организации, комментируя "намаз" во время урока физкультуры в пермской школе.
Ранее в сети появилось видео, где мальчик рассказывает, что учитель физкультуры в пермской школе №123 на уроке попросил учеников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он им "дал здоровья". После этого занятие продолжилось в обычном формате. Как сообщили РИА Новости в мэрии Перми, городской департамент образования потребовал от руководства школы провести внутреннее расследование по этой информации. В департаменте также отметили, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет.
Жительница Шринагара молится в храме во время Рамадана. 2014 год - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 08:00Религия
"Либо снимай, либо уходи!" Российские школы столкнулись с новой проблемой
По мнению представителей ДУМ РФ, россияне считают религиозное воспитание прерогативой семьи – "отсюда и резкая реакция родителей на "намаз" во время урока физкультуры".
"Аналогичным образом массовое недовольство родителей вызывают и учебные пособия, формирующие у детей, вне зависимости от их происхождения, религиозное мировоззрение определенной конфессии. Духовное управление мусульман Российской Федерации считает, что в образовательном процессе фундаментальное значение имеет принцип равноудаленности от всех религий", - заявили в пресс-службе.
Ранее муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, комментируя РИА Новости этот случай, заявил, что призывать учеников к формам поклонения определенной религии – неправильно, учитывая многоконфессиональность России. Вместе с тем он призвал не раздувать эту историю, поскольку "преподаватель не призывал детей к чему-то аморальному или порочному". По его словам, в школе формируются личность ребенка, его взгляд на мир, а "вера и нравственность – это важные составляющие жизни ребенка, основы его воспитания, и исходя из этого должна выстраиваться система образования в целом".
Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 11:16
В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров из-за обеденного намаза
 
РелигияПермьМоскваИльдар АляутдиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния