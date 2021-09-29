https://ria.ru/20210929/namaz-1752320027.html

В муфтияте прокомментировали видео с намазом в пермской школе

В муфтияте прокомментировали видео с намазом в пермской школе - РИА Новости, 29.09.2021

В муфтияте прокомментировали видео с намазом в пермской школе

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ считают "принцип равноудаленности от всех религий" фундаментальным для образовательного процесса, заявили РИА Новости в РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:42

2021-09-29T14:42

2021-09-29T14:42

религия

пермь

москва

ильдар аляутдинов

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ считают "принцип равноудаленности от всех религий" фундаментальным для образовательного процесса, заявили РИА Новости в пресс-службе организации, комментируя "намаз" во время урока физкультуры в пермской школе.Ранее в сети появилось видео, где мальчик рассказывает, что учитель физкультуры в пермской школе №123 на уроке попросил учеников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он им "дал здоровья". После этого занятие продолжилось в обычном формате. Как сообщили РИА Новости в мэрии Перми, городской департамент образования потребовал от руководства школы провести внутреннее расследование по этой информации. В департаменте также отметили, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет.По мнению представителей ДУМ РФ, россияне считают религиозное воспитание прерогативой семьи – "отсюда и резкая реакция родителей на "намаз" во время урока физкультуры"."Аналогичным образом массовое недовольство родителей вызывают и учебные пособия, формирующие у детей, вне зависимости от их происхождения, религиозное мировоззрение определенной конфессии. Духовное управление мусульман Российской Федерации считает, что в образовательном процессе фундаментальное значение имеет принцип равноудаленности от всех религий", - заявили в пресс-службе.Ранее муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, комментируя РИА Новости этот случай, заявил, что призывать учеников к формам поклонения определенной религии – неправильно, учитывая многоконфессиональность России. Вместе с тем он призвал не раздувать эту историю, поскольку "преподаватель не призывал детей к чему-то аморальному или порочному". По его словам, в школе формируются личность ребенка, его взгляд на мир, а "вера и нравственность – это важные составляющие жизни ребенка, основы его воспитания, и исходя из этого должна выстраиваться система образования в целом".

https://ria.ru/20210920/shkoly-1750599691.html

https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749823589.html

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пермь, москва, ильдар аляутдинов, россия